Không phải là chuyện tình cổ tích của hoàng tử và công chúa. Chuyện tình yêu của Emmy Abrahamson (hiện 41 tuổi) có một chút khác biệt. Khi tới thăm Amsterdam 11 năm trước, số phận run rủi cho cô gặp được chồng mình, anh Vic Kocula. Cả hai đã có tình cảm với nhau ngay sau 10 phút trò chuyện ngắn ngủi và khi chia tay, nữ nhà văn sợ sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa, bởi anh là một người... vô gia cư.

"Anh ấy tới bắt chuyện. Ngay lập tức tôi biết anh ấy là người vô gia cư vì móng tay anh rất bẩn. Anh ấy ôm một chiếc cặp mà tôi nghĩ rằng chỉ những người có vấn đề thần kinh mới làm thế. Sau đó tôi nhận ra đó là nơi anh ấy cất chiếc túi ngủ và cả lốc bia của mình. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu và tôi nhận ra anh ấy có đôi mắt nâu đẹp nhất tôi từng thấy và anh đã khiến tôi bật cười ngay những câu nói đầu tiên", Emmy nói trên tờ The Sun.

Họ gặp nhau khi chàng là một người ăn xin nghiện rượu. Ảnh: Rebelcircus.

Hai người ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện. Có một cảm xúc đặc biệt đã xảy ra và Emmy đã đồng ý có một buổi gặp thứ hai một tuần sau đó, ngay tại chiếc ghế công viên nơi họ đã gặp nhau lần đầu. Mặc cho anh chàng vô gia cư rất có "mùi", nhưng cả hai đã có một ngày tuyệt vời bên nhau.

Khi Emmy phải trở về Vienna, cô không ngừng nghĩ về anh và buồn vì sẽ không gặp lại nữa. "Thật bất ngờ, chỉ 3 tuần sau tôi nhận được cuộc điện thoại của Vic, nói rằng 'Anh đang ở đây', và sau đó chúng tôi đã ở bên nhau mãi mãi", Emmy chia sẻ.

Ảnh: Rebelcircus.

Anh Vic vốn là một chàng trai Mỹ đi du lịch châu Âu nhưng bị hết tiền, trở thành một người ăn xin. Trong khoảng thời gian đó anh bắt đầu uống rượu. "Chứng nghiện rượu bắt đầu nặng nề. Đến một ngày tôi nhận ra: 'Ôi Chúa ơi, tôi là một kẻ vô gia cư nghiện rượu", Vic nói.

Với Vic, ban đầu anh đã tuyệt vọng vì sẽ không gặp lại cô gái mình yêu, sau đó anh đã xin tiền đủ mua một vé máy bay. Nhờ gặp được tình yêu đời mình, cuộc đời chàng trai vô gia cư, nghiện rượu đã thay đổi hoàn toàn. Emmy giúp anh bắt đầu sự nghiệp là một kỹ sư điện, họ cưới nhau và có một cặp sinh đôi kháu khỉnh, giờ đã 6 tuổi.

Ảnh: Rebelcircus.

Mới đây Emmy đã viết cuốn sách "How to Fall in Love With a Man Who Lives in a Bush" - Làm thế nào để yêu một người đàn ông sống trong bụi cây, kể về chuyện tình của mình. Emmy chia sẻ, hai con của họ không hiểu rõ lắm chuyện tình của bố mẹ nhưng chúng thích thú khi nghe cuộc gặp gỡ của bố mẹ và chúng có một ông bố sống ở bụi cây.

Bảo Nhiên