Chọn điều hòa có công suất phù hợp căn phòng và nhu cầu của gia đình... giúp thiết bị bền, tiết kiệm điện.

Điều hòa là một trong những đồ dùng cần thiết cho các gia đình vào ngày nắng nóng. Những mẹo dưới đây từ Fado.vn sẽ giúp bạn chọn chiếc điều hòa phù hợp không gian từng phòng và tiết kiệm chi phí.

Chọn loại điều hòa phù hợp nhu cầu

Trên thị trường có rất nhiều loại điều hòa (máy lạnh) cho bạn chọn. Bạn cần xác định rõ nhu cầu gia đình để lựa chọn cho đúng.

Máy lạnh phân chia hệ thống (Split-system air conditioners): Loại này gồm 2 phần, một phần gắn trên tường trong nhà và một máy nén gắn phía tường ngoài nhà, giúp loại nhiệt độ nóng trong phòng. Đây là loại được dùng phổ biến nhất ở Việt Nam.

Ưu điểm của loại điều hòa này phần máy nén gây ồn nằm bên ngoài nên trong phòng khá yên tĩnh. Tuy nhiên, máy chỉ có khả năng làm mát và giới hạn trong một không gian khép kín như phòng ngủ, phòng ăn...

Điều hòa không khí 2 chiều: Loại này cũng gồm 2 phần, một phần gắn trong và phần gắn ngoài ngôi nhà. Khi hoạt đồng gây ồn hơn loại một chiều. Điều hòa hai chiều tạo cả luồng không khí mát mẻ và ấm áp, nên có thể sử dụng cả mùa đông và mùa hè.

Hệ thống điều hòa trung tâm: Loại này thường được dùng cho các toà nhà, văn phòng, trung tâm thương mại. Một số gia đình xây nhà nhiều tầng cũng quan tâm tới loại này. Điều hòa trung tâm có thể giúp tất cả phòng trong nhà mát mẻ, nhưng số tiền mua ban đầu và chi phí điện duy trì hoạt động mỗi tháng khá cao, nên cần cân nhắc kỹ.

Chọn công suất điều hòa phù hợp căn phòng

Theo nhiều chuyên gia, bạn nên căn cứ vào thể tích của phòng để chọn đúng công suất máy lạnh.

Thường, một mét khối thể tích phòng cần công suất tương đương 200 BTU. Từ đó, bạn có thể tự tính được phòng mình cần mua điều hòa công suất bao nhiêu.

Chẳng hạn: phòng 42m3 (dài 3m, rộng 4m, cao 3,5m), chọn điều hòa 9.000 BTU; phòng 70m3, chọn điều hòa 12.000 BTU hoặc 18.000 BTU; phòng 105m3, chọn điều hòa 24.000 BTU.

Tuy nhiên, khi mua điều hòa, nên chọn loại có công suất dư ra một chút hơn là hụt so với thể tích phòng. Nếu nhiệt không đủ lạnh, máy sẽ phải làm việc không ngừng, nhanh hỏng, lại tốn điện.

Bên cạnh thể tích, bạn cũng cần lưu ý tới đặc điểm của từng loại phòng để lựa chọn công suất điều hòa phù hợp. Theo trang tư vấn Choice, nếu phòng có cửa sổ kính hoặc hứng nắng trực tiếp thì công suất cần tăng lên 10%. Phòng khách, bếp, phòng thường có nhiều người cùng hoạt động... cần có điều hòa công suất cao hơn phòng ngủ (với cùng thể tích).

Bạn cần lưu ý tới đặc điểm của từng loại phòng để lựa chọn công suất điều hòa phù hợp giúp tiết kiệm điện. Ảnh: Fanrto.

Một vài lưu ý khác khi mua và dùng điều hòa tiết kiệm tiền

Tránh mua vào mùa cao điểm: Bạn cần có kế hoạch trước về việc lắp đặt điều hòa, đừng đợi tới những ngày quá nắng nóng mới tìm mua. Khi đó giá cả có thể cao hơn, lại phải đợi chờ nhân công sắp lịch tới lắp.

Phòng lắp điều hòa cần kín, có thông gió: Bạn nên dùng rèm cản nắng, nhất với cửa chính, cửa sổ bằng kính để bớt hấp thụ nhiệt vào trong phòng. Xem thêm tại đây

Tránh để nhiệt độ trong quá chênh lệch so với ngoài trời: Mức hợp lý là 25-26 độ C. Bạn cần nhớ rằng cứ tăng nhiệt độ lên một độ C là tiết kiệm được hơn 3% điện năng. Xem thêm các loại điều hòa tiết kiệm điện tại đây.

Thư Kỳ