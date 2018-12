Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Xuân Thành, Trưởng bộ môn Kỹ thuật và Công nghệ nước (Đại học Bách khoa TP HCM), thị trường máy lọc nước với gần 600 thương hiệu lớn nhỏ khiến người tiêu dùng khó kiểm định chất lượng. Hiện nay, các hãng thường quảng cáo rằng sản phẩm cho nước uống trực tiếp tại vòi mà không cần đun sôi, máy lọc nước loại bỏ Asen, diệt khuẩn...

Thực tế, vì mong muốn cho cả gia đình sử dụng một nguồn nước đảm bảo, nhiều người không ngần ngại chi tiền để đầu tư một chiếc máy lọc nước trong nhà. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần tỉnh táo kiểm tra trước khi chọn mua sản phẩm.

Tem chứng nhận tiêu chuẩn nước uống trực tiếp

Đối với máy lọc nước sử dụng nguồn nước sau lọc dành cho việc uống trực tiếp, nấu nướng, pha chế, vệ sinh an toàn.... thì chất lượng nước cần phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống trực tiếp. Do đó, người tiêu dùng cần kiểm tra chứng nhận xem chất lượng nước sau lọc có đạt Quy chuẩn quốc gia đối với nước uống trực tiếp (Hay còn gọi là Quy chuẩn quốc gia đối với nước đóng chai và nước uống tinh khiết - QCVN 6-1:2010/BYT).

Máy lọc nước đảm bảo phải có tem chứng nhận đạt Quy chuẩn quốc gia nước uống trực tiếp bởi tổ chức uy tín.

Theo Quy trình hướng dẫn của WHO, chất lượng máy lọc nước không chỉ được đánh giá ngay khi mới sử dụng mà còn cần được kiểm định trong suốt cả vòng đời sản phẩm. Vì vậy, quy trình đánh giá máy lọc nước cũng cần phải trải qua 2 giai đoạn: hiệu quả xử lý nước ban đầu và đánh giá giám sát.

Cũng theo quy trình của WHO, máy lọc nước sau khi được đánh giá chất lượng nước sẽ được công bố chính thức trên website của đơn vị uy tín cấp chứng nhận.

Chỉ số TDS cũng là căn cứ để đánh giá chất lượng nước

Chỉ số TDS (Total Dissolved Solids) là tổng chất rắn hoà tan, tổng số các ion mang điện tích, bao gồm khoáng chất, muối hoặc kim loại tồn tại trong một khối lượng nước nhất định. Chúng thường biểu thị bằng hàm số mi/L hoặc ppm (phần nghìn). TDS thường được các nhà sản xuất, cung cấp nước sạch và các tổ chức kiểm định chất lượng nước lấy làm cơ sở ban đầu để xác định mức độ sạch của nguồn nước.

Máy lọc nước chất lượng hiển thị rõ chỉ số TSD cho biết độ sạch của nước trong suốt quá trình sử dụng.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Xuân Thành cho biết: "Chỉ tiêu TDS thường được dùng để đánh giá chất lượng của hệ thống lọc hoặc hệ thống xử lý liên quan tới lọc". Do đó máy có hiển thị TDS của nước là một trong những căn cứ để đánh giá là nước sau khi lọc có sạch hay không. Nếu chỉ số TDS vượt quá mức độ cho phép thì chứng tỏ máy lọc nước không hiệu quả.

Hiện nay, theo các quy định của WHO, US EPA, Việt Nam, chỉ TDS trong nước không vượt quá 500mg mỗi lít đối với nước ăn uống và không vượt quá 1000mg trong một lít đối với nước sinh hoạt. Như vậy có nghĩa là khi chỉ số TDS trong nước càng nhỏ thì chứng tỏ nước càng sạch, trường hợp quá nhỏ thì do đó là nước cất, gần như không còn bất kỳ một khoáng chất nào trong nước.

Tuy nhiên, nguồn nước có TDS cao chưa chắc đã không an toàn, có thể do nó chứa nhiều ion có lợi. Thường thì các loại nước khoáng sẽ không bị giới hạn về TDS.

Ngọc Thi