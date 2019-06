Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam vừa giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung trọn đời mang tên "Aviva - Chọn An Vui" ra thị trường. Đây là giải pháp bảo hiểm kết hợp tối ưu giữa bảo vệ dài hạn và tiết kiệm, giúp khách hàng chủ động chọn cuộc sống an vui với một kế hoạch tài chính bảo vệ toàn diện trước những rủi ro trong cuộc sống.

Tính toán mức phí hợp lý, kế hoạch đóng phí linh hoạt, "Aviva - Chọn An Vui" với các gói bảo hiểm phù hợp với từng giai đoạn của cuộc đời như: Aviva - An vui cho con, Aviva - An vui lập nghiệp hay Aviva - An vui hưu trí sẽ giúp khách hàng chủ động lựa chọn kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình, được bảo vệ trước những biến động của cuộc sống.