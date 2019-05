Chuyên gia tài chính cho hay sử dụng thẻ tín dụng cho những thứ không tạo ra thu nhập là sai lầm.

Dưới đây là chia sẻ của Grand Cardonne, triệu phú tự thân, giám đốc điều hành của 7 công ty tư nhân ở Mỹ. Năm 2017, ông lọt vào danh sách 25 người có ảnh hưởng nhất về marketing của Forbes.

Nhiều năm trước, trước khi tôi xây dựng khối tài sản trị giá hàng triệu đôla, tôi đã bị mắc kẹt trong công việc mà tôi ghét. Tôi đã kiếm được 3.000 đôla, trong khi tôi muốn hàng tháng phải kiếm tới 4.000 đôla. Thêm 1.000 đôla là mục tiêu quan trọng nhất tôi từng đạt được trong đời.

Tôi đã đạt được mục tiêu đó vì tôi đưa ra quyết định kiếm tiền thông minh hơn. Và nếu thế hệ trẻ muốn làm giàu, họ cần phải ngừng làm 5 sai lầm lớn này:

1. Sử dụng thẻ tín dụng cho những thứ không tạo ra thu nhập

Theo báo cáo Modern Wealth 2019 của Schwab, những người trẻ đang chi tiêu trung bình 478 đôla mỗi tháng cho các mặt hàng không cần thiết như ăn uống, giải trí, đồ xa xỉ và các kỳ nghỉ...

Một trong những quy tắc tài chính hàng đầu của tôi là chỉ sử dụng thẻ tín dụng cho các giao dịch lớn mà tôi biết sẽ giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Chi tiền cho một lớp học sẽ giúp bạn tốt hơn ở một khía cạnh nào đó, hoặc thuê văn phòng để điều hành công ty tốt hơn... Mua một chiếc xe máy hoặc một đôi giày đắt tiền cũng không có nhiều ý nghĩa vì cuối cùng nó cũng bị hao mòn. Đó là cách sử dụng thẻ không thông minh.

Triệu phú tự thân Grant Cardone cho rằng nếu muốn giàu có, người trẻ cần phải từ bỏ nhiều thói quen cố hữu vè tài chính. Ảnh: CNBC.

2. So sánh số tiền bạn có với người khác

Tài chính của người khác, tốt hay xấu - sẽ không giúp bạn thanh toán các hóa đơn, tài trợ cho quỹ hưu trí của bạn hay giúp bạn an tâm hơn. Vì thế việc so sánh không mang lại bất cứ điều gì.

So sánh giá trị của bạn với người khác là một cái bẫy tinh thần. Ngừng lo lắng về việc người ta kiếm được thế nào. Hãy tập trung vào các mục tiêu tài chính của bạn. Hãy ngồi xuống và tính toán các con số.

Tìm hiểu những gì bạn sẽ làm để có thể đạt tới 7 con số, có bao nhiêu cách khác nhau giúp bạn có thể kiếm được một triệu đôla? Những sai lầm nào bạn cần ngừng thực hiện? Một khi đã có kế hoạch cho mình, hãy hành động.

3. Chi tiêu để "làm màu"

Điều này tương tự với quan điểm đầu tiên về việc chi tiêu cho những thứ không tạo ra thu nhập. Tôi không nói rằng thi thoảng bạn không thể phung phí (chỉ cần không làm điều đó thường xuyên và không sử dụng quá mức thẻ tín dụng của bạn), nhưng đừng để những gì bạn thấy trên các phương tiện truyền thông xã hội cám dỗ, khiến bạn tiêu tiền vào những thứ bạn không cần, đó là một sai lầm lớn.

Những người bạn thấy trên Instagram - với những bữa tối xa hoa, tiệc tùng, xe hơi, quần áo hàng hiệu - không nhất thiết phải là người giàu có. Họ rất có thể chỉ là những người "làm màu", giả vờ sống như vậy. Họ thể hiện những thứ xa hoa có thể bằng cách dùng thẻ tín dụng của cha mẹ, hoặc của mình.

Trừ khi bạn là người có ảnh hưởng trên các phương tiện xã hội, thì việc "sống trên Instagram" là công việc toàn thời gian của bạn, và nó khiến bạn trở thành nhân vật của hàng triệu người.

4. Tìm kiếm sự thoải mái, an nhàn thay vì sự tự do

An nhàn là đối nghịch của sự giàu có. Toàn bộ tầng lớp trung lưu tìm kiếm sự thoải mái, họ hài lòng với thu nhập 50.000 đôla, hai tuần nghỉ hè, bảo hiểm y tế và một ngôi nhà.

Nhưng những người giàu có tìm kiếm nhiều hơn sự thoải mái. Họ cố gắng kiếm được nhiều tiền vì nó mang lại cho họ sự tự do và an toàn hơn bao giờ hết. Quá nhiều người trẻ hài lòng với tài chính của mình, mà không đặt mục tiêu cao hơn.

Nếu bạn chỉ tìm kiếm sự thoải mái, có lẽ bạn sẽ không bao giờ đạt được ngưỡng "tự do về tài chính". Sự an nhàn mang đến cho bạn một cuộc sống trung lưu. Còn tự do cho bạn một cuộc sống giàu có. Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan.

5. Không tìm cách tăng thu nhập

Bạn nên tiết kiệm và đầu tư tiền của mình, nhưng điều quan trọng là kiếm được nhiều tiền hơn. Tiền lãi bạn kiếm được từ các khoản đầu tư sẽ chỉ tăng nếu thu nhập của bạn tăng.

Ngay cả khi bạn có thu nhập cao, bạn luôn có thể kiếm được nhiều hơn. Sai lầm lớn nhất các bạn trẻ mắc phải là không làm việc chăm chỉ để tăng thu nhập. Đừng ngại ngần tìm một công việc mới với mức lương cao hơn.

Lời khuyên của tôi cho các bạn trẻ, những người muốn có thành công sớm là phấn đấu thu nhập ít nhất 100.000 đôla/năm. Đừng cho phép bản thân hài lòng với hiện tại.

Mộc Miên (theo CNBC)