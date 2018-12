Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo bé nên bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, bởi không nguồn dinh dưỡng nào giúp bé phát triển khỏe mạnh tự nhiên bằng sữa mẹ. Thế nhưng, nhiều mẹ không đủ sữa nuôi con vì tắc tia sữa, nứt cổ gà hoặc phải đi làm sau 6 tháng nghỉ thai sản.

Lúc này, mẹ nên nhờ tới sự trợ giúp đắc lực từ máy hút sữa. Thiết bị không chỉ lấy sữa từ bầu ngực mẹ cho bé bú gián tiếp, mà còn có 5 tác dụng dưới đây.

Giúp bé dễ ​bú sữa mẹ

Khi mới sinh, một số bé không bú trực tiếp được từ mẹ do sinh non, nằm lồng kính, ti mẹ to so với miệng bé hoặc thụt vào trong... Dùng máy hút sẽ giúp bé làm quen từ từ với việc bú sữa, sau đó có thể ti trực tiếp.

Máy hút sữa bằng tay phù hợp với mẹ mới sinh.

Máy hút sữa cầm tay có giá thành rẻ, thiết kế dễ cầm, thao tác thuận tiện, chống trượt, đệm silicon tránh đau cùng cấu tạo chống trào ngược khá phù hợp với mẹ mới sinh. Tuy nhiên, dụng cụ tạo lực hút không mạnh, khi cần hút lượng sữa nhiều sẽ mỏi tay.

Tránh tắc tia sữa

Tắc tia sữa khiến mẹ đau, thậm chí áp xe phải điều trị bằng kháng sinh, gây giảm hoặc mất sữa. Bản thân bé sẽ quấy khóc vì không có sữa ăn lúc đói. Bởi vậy, ngay khi có dấu hiệu căng tức ngực, mẹ nên dùng máy hút hết sữa ra.

Máy hút sữa bằng điện đơn.

So với vắt tay, máy hút sữa với thiết kế phễu chụp bằng silicon vân hình cánh hoa giúp kích thích mát-xa và duy trì tuyến sữa tiết ra đều đặn, nhẹ nhàng mà không đau.

Dự trữ sữa mẹ

Nhiều mẹ sữa quá nhiều nhưng bé không bú hết. Máy hút sữa sẽ giúp mẹ nhẹ nhàng lấy lượng sữa dư thừa ra ngoài để bảo quản và dự trữ đến 3 tháng trong tủ lạnh, thậm chí 6 tháng trong tủ đông chuyên dụng. Thao tác này cũng đảm bảo hoạt động tiết sữa của bầu ngực được duy trì liên tục, không bị ức chế mà giảm lượng sữa sản xuất được.

Nuôi con khi đi làm

Không phải mẹ nào cũng duy trì được nguồn sữa liên tục cho bé bú. Nuôi con bằng sữa mẹ khi đi làm trở lại là việc không hề dễ dàng. Mẹ nên dùng máy hút để tích trữ sữa, bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ thích hợp cho bé uống khi vắng nhà. Tranh thủ hút sữa 1-2 cữ ở công sở sẽ giúp mẹ duy trì nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho bé.

Bảo vệ bầu ngực mẹ

Dùng máy hút sữa đúng cách không gây đau mà còn giúp mẹ giữ được hình dáng bầu ngực, tránh tình trạng chảy xệ. Thiết bị cũng bảo vệ bầu ngực khi mẹ bị nứt cổ gà (nứt núm vú), tổn thương do bé cắn...

Máy hút sữa điện đôi giúp mẹ tiết kiệm thời gian khi hút 2 bên cùng lúc. Xem thêm những khó khăn khi nuôi con bằng sữa mẹ tại đây.

Tùy điều kiện tài chính mà mẹ có thể chọn lựa máy hút sữa cầm tay, chạy bằng điện đơn hoặc đôi. Máy hút sữa bơm tự động sẽ giúp sữa mẹ tiết ra nhiều và nhanh hơn, tiết kiệm thời gian đặc biệt là khi hút 2 bên cùng lúc.

Tuy nhiên, cần chọn thiết bị làm từ nhựa không có chất độc hại BPA, thương hiệu uy tín, bảo hành lâu 1-2 năm, nhiều phụ kiện đi kèm, dễ sử dụng và vệ sinh. Các máy điện tích hợp thêm chức năng mát-xa và nút tăng giảm lực hút sẽ cho hiệu quả lấy sữa cao hơn.

An San