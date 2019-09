Những hành vi tiêu cực của người có ngoại hình đẹp dễ bị phóng đại so với người bình thường.

Các nhà tâm lý học thuộc Đại học Bắc Carolina phát hiện những người có ngoại hình sáng láng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, thăng tiến nhanh hơn, có xu hướng tự tin hơn.

Tại sao lại có điều này? Theo Molecular Psychiatry - một tạp chí về Tâm thần học phân tử, bộ não con người có một "mạch phần thưởng" đặc biệt. Khi bạn thấy một thứ đẹp đẽ nào đó, mạch này tiết ra một chất gọi là dopamine, khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, nhìn nhận mọi việc tích cực. Cảm giác hạnh phúc này được coi là một phần thưởng sinh học. Điều này lý giải cho việc khi thấy người đẹp thì tự khắc bạn thấy vui vẻ, dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu sàng lọc cho thấy những người đẹp cũng phải chấp nhận những bất lợi, bao gồm 5 điểm chủ yếu:

1. Dễ bị người cùng giới ghét

Trong mắt đàn ông, phụ nữ đẹp sẽ có nhiều điểm mạnh, nhưng trong mắt những phụ nữ khác, người đẹp lại bị đánh giá là kém thông minh, chỉ có nhan sắc ngoài ra không có gì. Điều thú vị là phụ nữ có xu hướng tin tưởng vào những người có vẻ ngoài bình thường, thay vì những người quá đẹp.

Ghi nhận thực tế tại các phòng tuyển dụng cũng cho thấy, khi phỏng vấn, người phỏng vấn thường gạt bỏ những ứng viên cùng giới có ngoại hình quá nổi bật, trừ những công việc đặc thù.

Ảnh: followcn.

2. Dễ bị đánh giá là năng lực không cao bằng hình thức

Có thể nhận thấy một hiện tượng xã hội phổ biến là nhiều người có vẻ ngoài đẹp nổi bật lại không được đánh giá cao về khả năng. Ví dụ, khi một phụ nữ đẹp nắm vị trí quan trọng tại một cơ quan nào đó, điều đầu tiên người ta nghĩ đến không phải là thực lực cô ấy giỏi, mà là cô đã có một giao dịch nào đó để đạt được vị trí tốt.

Điều này được giải thích ở góc độ tâm lý là một phụ nữ đẹp thường khơi dậy mong muốn được bảo vệ, che chở từ những người khác, do đó, quyền lực lãnh đạo của họ không bao giờ được đánh giá cao.

3. Dễ bị cho vào nhóm "khỏe" nên ít được lưu tâm chăm sóc

Ngoại hình đẹp có thể khiến cho bạn bị coi như "không có vấn đề gì trầm trọng", và do đó, có thể không được ưu tiên chăm sóc khi vào viện, giống như nhiều người bệnh khác. Điều này có thể xuất phát từ cảm nhận chủ quan của y tá khi họ quan sát những người bệnh, bởi vì nhiệm vụ của họ là chăm sóc bệnh nhân chứ không phải phục vụ khách.

4. Các hành vi tiêu cực sẽ bị phóng đại

Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ rõ rằng, những hành vi tiêu cực, những đặc điểm tiêu cực của người có ngoại hình đẹp dễ bị phóng đại.

Nếu một phụ nữ đẹp nhưng lại xấu tính, cô ta sẽ bị coi như một "con rắn độc", còn một phụ nữ xấu cả người lẫn nết thì nhiều người cho rằng do môi trường, do sự thiếu may mắn khiến cô ta xấu xí, và rồi cuộc sống xô đẩy, khiến cô ta phải phạm tội.

5. Người đẹp thường bị cho là kiêu, khó tiếp cận

Ngoại hình đẹp có thể tạo ra hiệu ứng "ngôi sao", tức là mọi người thích nhìn thấy một cô gái đẹp, nhưng họ hay giữ khoảng cách và cho rằng cô ta khó tiếp cận, hoặc cô ta ở một "bậc" khác mình.

Trên thực tế, hiện tượng này chịu tác động bởi văn hóa xã hội, xuất phát từ việc các ngôi sao luôn xa cách với người bình thường. Hơn thế nữa, việc tiếp cận người đẹp có thể gây ra những hiểu nhầm về dụng ý xấu, hoặc đơn giản là cảm giác bị so sánh, thế nên nhiều người ngần ngại không muốn tiếp cận những người quá đẹp so với mình.

Thùy Linh (Theo Aboluowang)