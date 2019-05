Nếu bạn đang đi làm cho một công ty nào đó, và thu nhập đến từ một nguồn duy nhất, bạn đang ở mức thấp nhất trong bảng giàu có.

7 điều người nghèo luôn làm còn người giàu thì không

Một người lao động thường có thu nhập đến từ 4 nguồn cơ bản sau. Nó sẽ quyết định việc bạn là trung lưu, bình dân hay thực sự giàu có.

Trong tác phẩm nổi tiếng Cha Giàu Cha Nghèo, Robert Kiyosaki đã tóm lược 4 nguồn thu này thành "Cashflow Quadrant" - biểu đồ 4 nguồn thu nhập.

Chiều mũi tên đỏ thể hiện mức độ ngày càng giàu có.

Bạn có thể có mặt trong cả 4 phần này, nhưng hầu hết mọi người thì không. Mục tiêu để trở nên giàu có là đi theo đường mũi tên đỏ, và nghiêng nhiều hơn sang bên phải của sơ đồ.

Nửa bên trái của sơ đồ (những người làm thuê và tự làm) là một dạng thu nhập chủ động. Bạn phải bán thời gian, công sức của mình để có tiền. Để có tiền, bạn nhất định phải thực hiện một việc gì đó. Mỗi ngày của bạn đều bắt đầu từ con số không.

Nửa bên phải của sơ đồ là dạng thu nhập thụ động. Bạn không phải xuất hiện mới sản sinh ra thu nhập. Những thứ như bất động sản, cổ phiếu là các nguồn thu thụ động. Bạn thực ra đang kiếm ra tiền ngay cả khi đang ngủ.

Phân tích sơ đồ Cashflow

Làm thuê - bạn có một công việc

Hầu hết mọi người đang sống trong vùng này. Đó có thể là giáo viên, thư ký, kỹ sư, phi công, y tá, bác sĩ, luật sư hay cả CEO của một công ty.

Bạn sẽ luôn nhận ra ai là người làm thuê, căn cứ trên giá trị cốt lõi và các từ mà họ dùng. "Tôi đang tìm một công việc an toàn, đảm bảo, có lương tốt". Giá trị cốt lõi của người làm thuê là Sự đảm bảo.

Khi làm thuê, bạn phải trả thuế rất nhiều, và bán thời gian của mình để có tiền. Nếu muốn có nhiều tiền hơn, bạn phải làm việc nhiều giờ hơn. Một lựa chọn khác là chuyển việc để có lương cao hơn. Ở trạng thái này, bạn không hề có thu nhập thụ động. Nếu bạn dừng làm việc, bạn sẽ không có chút tiền nào.

Tự làm

Đại lý bất động sản, các đại lý bảo hiểm, bác sĩ, luật sư, nhà tư vấn tự do, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế có studio riêng, những người kinh doanh nhỏ thuộc về nhóm này.

Đây là bước cao hơn việc đi làm thuê, nhưng thực sự bạn vẫn đang bán thời gian của mình. Trong hầu hết trường hợp, bạn thậm chí phải bỏ ra nhiều giờ làm việc hơn khi đi làm thuê, và không được trả lương vào kỳ nghỉ. Khi bạn ngừng làm việc, thu nhập sẽ giảm hoặc ngừng lại.

Người tự làm thường dễ nhận ra bởi châm ngôn này: "Nếu bạn muốn làm đúng, hãy tự mình làm".

Hầu hết các Ông chủ lớn xuất phát từ một người Tự làm. Khi người Tự làm đưa hoạt động của mình thành hệ thống và tạo nhóm làm việc, họ có cơ hội tăng trưởng thành một Ông chủ lớn.

Lợi ích của việc tự làm là bạn có được tự do tài chính và cá nhân nhiều hơn so với khi đi làm thuê.

Ông chủ

Một người được xem là ông chủ khi có 500 nhân viên trở lên. Các ông chủ thường không muốn tự mình vận hành công ty. Họ muốn có một nhóm nhân viên giỏi làm việc hộ mình, và việc kinh doanh sẽ tiếp tục sinh tiền ngay cả khi họ ngủ hoặc đi nghỉ.

Ông chủ không cần bán thời gian của mình để kiếm tiền, mà bán một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Bạn sẽ nhận ra ai là ông chủ dựa trên cách nói chuyện của họ: "Hãy lập một Hệ thống và đặt các Nhóm tốt nhất vào vị trí" - Hệ thống và Nhóm là hai yếu tố quyết định chuyển hóa một người Tự làm thành một Ông chủ.

Ở vị trí này, bạn có thể làm việc vất vả trong vài năm đầu, và khi Hệ thống và Nhóm đã vận hành ổn, bạn có thể lĩnh thu nhập thụ động suốt phần đời còn lại.

Nhà đầu tư

Đây mới là khi bạn thực sự có thu nhập thụ động. Các loại hình đầu tư như cổ phiếu, bất động sản sản sinh ra dòng chảy thu nhập hàng năm. Đó là các khoản đầu tư cho phép bạn về hưu sớm. Nó cũng có thể là thương hiệu, bản quyền, các đặc quyền. Những thứ bạn gây dựng thường mang lại tiền trong thời gian dài (5-10 năm hoặc hơn).

Đây là những người mà đồng tiền đang làm việc cật lực cho họ. Tài sản của họ có thể tự sinh ra dòng tiền bất kể họ có mặt ở đó hay không.

Trong khi hai nhóm Làm thuê và Tự làm đề cao Sự đảm bảo, thì nửa bên phải của biểu đồ (Ông chủ và Nhà đầu tư) đề cao Sự tự do - họ không muốn có việc làm nữa, và không muốn phải làm việc suốt đời.

Hầu hết mọi người bán thời gian cả đời của mình chỉ để chu cấp đủ cho bản thân và gia đình, và bỏ lỡ hầu hết mọi thứ quan trọng khác - như thời gian bên người thân, các mối quan hệ bạn bè, đi ngắm thế giới, hay những điều bạn muốn làm...

Vì thế, nếu bạn muốn có nhiều Tự do và Giàu có trong đời, hãy học cách để tự tạo một việc kinh doanh, học cách đầu tư phù hợp để nhanh chóng chuyển sang bên phải của biểu đồ Cashflow.

Tuy vậy, bạn cần nhớ rằng:

Không phải cứ kinh doanh là bạn sẽ thành công

80% cơ sở khởi nghiệp không vượt qua được lần sinh nhật thứ 5. Và trong số nhiều người thành công, rất nhiều Ông chủ đã mất tiền trong quá trình chuyển sang trạng thái Nhà đầu tư.

Sự tự do tài chính đòi hỏi bạn phải có trí tuệ về việc này. Bạn cần sẵn sàng để chuyển đổi từ một công việc an toàn sang hành trình hướng tới tự do tài chính.

Các ông chủ và nhà đầu tư thành công là những người hiếu kỳ bẩm sinh, không ngừng tham gia các khóa học, hội thảo, đọc sách để nâng cao kiến thức của mình. Con đường ấy không dành cho bạn, nếu bạn muốn một cuộc đời bình thường, an toàn.

Thuận An (theo millieleung)