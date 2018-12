Ngày nay, giấy vệ sinh được sử dụng thay thế giấy ăn ngày càng phổ biến, từ nhà hàng đến các quán ăn vỉa hè, thậm chí ngay trong gia đình. Tuy nhiên, thành phần, tiêu chuẩn sản xuất hai loại giấy này khác nhau.

Để sử dụng thay thế giấy ăn, giấy vệ sinh phải đảm bảo các tiêu chuẩn, an toàn sức khỏe người dùng, không chứa chất hóa học nguy hiểm trong quá trình sản xuất. Nếu đáp ứng yêu cầu này, giấy vệ sinh sẽ mang đến nhiều công năng khác nhau, hữu ích và tiện lợi hơn trong cuộc sống.

Dùng để thay thế giấy ăn

Đa số các quán ăn đường phố đều sử dụng giấy vệ sinh cho thực khách lau miệng, tay, lau bát đũa... Để được dùng thay thế giấy ăn, giấy vệ sinh cần đảm bảo các yếu tố về thành phần, quy trình sản xuất, công nghệ... an toàn. Bởi giấy được sản xuất từ bột giấy sạch 100% chưa qua sử dụng, theo dây chuyền nghiêm ngặt với những hóa chất an toàn để không ảnh hưởng sức khỏe người dùng, trong khi đó, giấy vệ sinh phần lớn sử dụng từ bột giấy tái sinh (bột này thu hồi từ giấy loại và trải qua quá trình xử lý bằng hóa chất để loại bỏ chất độn, màu, mực in và tăng độ trắng).

Do vậy, người dùng cần tìm hiểu kỹ về giấy nguồn giấy mình sử dụng để đảm bảo sự an toàn cho bản thân, tránh tác dụng ngược.

Sản phẩm xanh an toàn cho sức khỏe.

Dùng để lau thành ly, cốc khi uống chung

Tại nhiều nơi công cộng, khi uống nước phải sử dụng chung ly, cốc, không ít người đã dùng giấy vệ sinh sẵn có để lau quanh thành cốc. Thực tế, phương pháp này chưa từng được khoa học chứng minh bởi dù lau kỹ đến đâu, người dùng cũng không thể cách ly hoàn toàn mầm bệnh. Mặt khác, cách này còn khiến bạn tiếp xúc với nguồn bệnh khác đến từ giấy vệ sinh không đảm bảo.

Bởi vậy, chỉ lựa chọn loại giấy vệ sinh sạch, được sản xuất theo tiểu chuẩn an toàn với các thành phẩn như giấy ăn, bạn mới có thể dùng để giảm thiểu tiếp xúc các mầm bệnh gây hại.

Dùng để thấm, hút dầu khi chế biến các món chiên

Thay vì sử dụng giấy thấm dầu hoặc giấy ăn, nhiều người chọn giấy vệ sinh sẵn có cho mục đích thấm dầu khi nấu nướng. Việc này giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí nhưng cũng cần lưu ý khi lựa chọn giấy vệ sinh thay thế bởi nếu không đảm bảo, món ăn của bạn sẽ bị nhiễm vi khuẩn, gây tổn hại cho sức khỏe.

Dùng để thấm hút mùi hôi, tanh trong tủ lạnh

Một trong những nguyên nhân gây ra mùi hôi trong tủ lạnh là do độ ẩm mà thực phẩm tiết ra vượt quá quy chuẩn. Để khắc phục điều này, bạn chỉ cần đặt 2-3 cuộn giấy vệ sinh vào các ngăn trong tủ lạnh (có thể cho vào cả ngăn đá). Giấy vệ sinh sẽ hấp thu độ ẩm dư thừa, kèm theo mùi tanh hôi.

Lưu ý khi sử dụng giấy vệ sinh thay thế giấy ăn

Với những công dụng trên, giấy vệ sinh ngày càng tiếp cận gần hơn với sinh hoạt của các gia đình, thậm chí là trong từng bữa ăn. Để lựa chọn giấy vệ sinh chất lượng, bạn cần kiểm chức thành phần giấy sạch - xanh, an toàn đối với sức khỏe; công nghệ triệt khuẩn; độ dai mịn cao và mức độ bụi giấy thấp; nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và các yếu tố khác như sự ảnh hưởng đến môi trường...

Với 20 năm hình thành và phát triển, giấy Sài Gòn được sản xuất từ 100% bột giấy tự nhiên, trên dây chuyền hiện đại chuẩn châu Âu và xử lý diệt khuẩn ở 450 độ C, tuân thủ nguyên lý 5Gs - áp dụng cho sản phẩm và sản xuất xanh. Sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bằng mắt thường, người dùng khó phân biệt nguyên liệu làm giấy vệ sinh thông thường và giấy ăn. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn lựa chọn được giấy vệ sinh sạch, an toàn để thay thế giấy ăn.

Quan sát màu sắc của tờ giấy: Loại giấy tốt không chứa ánh huỳnh quang bạc của hóa chất, giấy chất lượng thường có màu trắng gạo.

Quan sát mặt giấy: Giấy sạch sẽ không có bất kỳ vết nhơ hay chấm đen nào trên bề mặt.

Dùng tay chà xát mặt giấy: Giấy tái chế thành giấy vệ sinh sẽ không còn độ dẻo, khi kéo dễ bị rách, khi chà xát có vụn giấy rơi ra.

Huyền Anh