Vợ cho con ăn, bất ngờ thằng bé hóc xương cá. Người chồng tỏ ra rất hoảng hốt, tức giận, mắt như tóe lửa, nhìn vợ như kẻ thù.

Triết gia người Mỹ Will Durant từng nói: "Mỗi tiểu tiết trong sinh hoạt đời thường đều có sự liên quan nhất định đến việc cuộc sống của người đó có hạnh phúc hay không". Đó có thể chỉ là một cái nhìn, một nụ cười... nhưng đưa ra mách nước giá trị về nhân cách một cách không chủ ý.

Có ba điểm ở người đàn ông mà khi nhìn vào đó, có thể luận ra nhiều giá trị quan trọng về nhân phẩm, đạo đức, từ đó đánh giá xem hôn nhân của họ có hạnh phúc hay không, bao gồm:

1. Đôi mắt

Triết gia Nho giáo Mạnh Tử từng nói rằng quan sát thiện, ác của một người, không có gì tốt bằng quan sát đôi mắt của anh ta. Kể cả khi bạn muốn cố gắng che đậy, những cảm xúc ban sơ nhất trong lòng vẫn có thể xuất hiện trong đôi mắt bạn.

Ảnh: Cmoney.

Tác giả bài viết kể câu chuyện: Cô đến nhà một người bạn gái đã lập gia đình tên Tú Nghiên chơi. Trên bàn ăn, trong khi chồng cắm mặt vào điện thoại di động, Tú Nghiên cho con ăn, chơi với con. Kể cả vợ khẩn nài, anh vẫn dán mắt vào máy, đôi mắt nhìn vợ thờ ơ. Bất ngờ, thằng bé hóc xương cá. Khi mọi người hoảng hốt và tìm cách móc xương cho đứa bé, người bố tỏ ra rất hoảng hốt, tức giận vì vợ cho con ăn không cẩn thận. Đôi mắt anh như tóe lửa, anh nhìn vợ như kẻ thù. Anh quát Tú Nghiên: "Không cho nó ăn được thì đẻ nó ra làm gì. Không nuôi được nó thì để cho mẹ tôi nuôi, và cô thì cút đi về nhà mẹ đẻ". Đôi mắt anh chồng khi đó tràn đầy sự khinh miệt, tàn nhẫn và lạnh lùng.

Năm tháng có thể làm ngọn lửa tình yêu lụi dần vì cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, tuy nhiên nếu hôn nhân hạnh phúc, tình yêu vẫn còn, đôi mắt ấy, khi nhìn người vợ, vẫn phải còn nguyên trân trọng.

Ngược lại, khi tình yêu không còn, đôi mắt sẽ không còn ánh nhìn của sự trìu mến, thay vào đó là tràn đầy tiêu cực. Thế nên, khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông lúc anh ta nhìn vợ, sẽ thấy được phần nào: cuộc hôn nhân ấy có còn tốt đẹp hay không.

2. Đôi tai

Đôi tai ở đây là cách anh lắng nghe bạn đời. Hơn thế, đôi tai không chỉ để lắng nghe, đó là đôi tai để thấu hiểu.

Bộ phim truyền hình của Nhật Bản "Hirugao" được đánh giá cao về tính nhân văn, kể về câu chuyện một phụ nữ có cuộc sống tưởng như hoàn hảo: chồng đẹp trai, kiếm nhiều tiền, con cái thông minh, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, đằng sau cuộc hôn nhân "điểm 10" đó đầy những "lỗ thủng như tổ ong". Người chồng không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ, anh không có thời gian cho việc lắng nghe những tâm tình của cô. Anh thậm chí coi cô là "công cụ" để mỗi lần tiếp đối tác được nở mày nở mặt vì cô đẹp, cư xử khéo léo. Những cảm xúc dồn nén dẫn đến việc người vợ ngoại tình. Cô nói lý do với chồng: "Anh coi tôi như cái tủ lạnh. Khi cần, anh mở nó ra. Khi không cần, anh đóng nó lại".

Trong hôn nhân, nếu một người phụ nữ không có được người để chia sẻ, để được lắng nghe, đó là cuộc hôn nhân thất bại với cô. Nhiều người đàn ông khó chịu vì vợ ưa phàn nàn, nói nhiều khiến anh "điếc cả tai", nhưng kỳ thực, điều người phụ nữ trông đợi chính là sự lắng nghe và chia sẻ.

Bộ phim The Bridges of Madison County (Những cây cầu ở quận Madison), nữ chính cũng nhắc đến điều này. Cô từng đau khổ khi bạn trai cũ mất, sau đó, cô gặp người đàn ông mới, và sau 6 tháng, họ kết hôn, để rồi chung sống bên nhau suốt hơn 30 năm. Lý do cho sự gắn kết dài lâu này chính là: "Anh ấy đã ở bên tôi và khiến tôi thoát khỏi nỗi buồn. Nếu bạn muốn tôi nói phần quan trọng nhất của hôn nhân là gì, thì đó là lắng nghe đối tác của bạn, cùng nhau thảo luận tất cả các vấn đề lớn, nhỏ. Anh ấy mỗi ngày đều làm điều đó vì tôi".

Hành động "lắng nghe" của người đàn ông bao gồm lắng nghe những phàn nàn, tổn thương, niềm vui... của bạn, dành cho bạn sự khuyến khích, động viên, khoan dung nhất định. Thế nên, quan sát việc người đàn ông dùng đôi tai lắng nghe, trái tim để cảm nhận và sẻ chia, bạn sẽ thấy rõ: cuộc hôn nhân ấy hạnh phúc hay không.

3. Miệng

Đôi "bách niên giai lão" Dương Giáng và Chung Thư của Trung Quốc từng được phỏng vấn để chia sẻ câu chuyện hôn nhân nhiều thập kỷ của họ, đã tiết lộ rằng họ học tập từ chính tấm gương của bố mẹ của mình. Mẹ của Dương Giáng là một phụ nữ sinh trong gia đình quyền thế, có kiến thức, tuy nhiên khi kết hôn, lại trở thành một bà nội trợ. Trong khi đó, bố của ông kiến thức rộng mở, đi du học tại Nhật Bản, Mỹ... Hôn nhân của hai người rất hạnh phúc, vì bố của ông Dương Giáng có cái nhìn cởi mở, không bao giờ để vợ sống cuộc sống của bà nội trợ đơn thuần. Ông trò chuyện với vợ mỗi ngày, chia sẻ với vợ về kiến thức thường thức trong cuộc sống, thậm chí thảo luận với vợ về các kế hoạch giảng dạy của mình... Trí tuệ, sự hiểu biết của người vợ luôn khiến ông đánh giá cao và ngưỡng mộ.

Dương Giáng chia sẻ những cảm nhận của mình: "Bố mẹ tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày, họ nói rất nhiều chuyện, quá khứ, hiện tại, tương lai, bạn bè, người thân... Họ cùng nhau cười đùa, cùng nhau tự kiểm điểm và tổng kết kinh nghiệm... Hai người họ là những người bạn tâm tình, tri kỷ".

Khi một người yêu bạn, cách anh ta giao tiếp với bạn rất quan trọng. Đó không chỉ là người lắng nghe bạn, mà còn nói chuyện với bạn. Cách anh ấy mở miệng chia sẻ, bày tỏ những suy nghĩ của mình với bạn sẽ cho thấy thái độ muốn hợp tác, vun vén cho một quan hệ tốt đẹp hay không. Đó cũng là người hiểu nhu cầu tương tác của bạn, để "nói bao nhiêu cho đủ", thay vì im lặng, hoặc nói cả ngày.

Thùy Linh (Theo Cmoney)