"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" không có nghĩa hình thức không quan trọng. Nên nhớ, những người có ngoại hình đẹp dễ thành công hơn.

1. Hy sinh cho người khác đôi khi không cần thiết

Hẳn bạn vẫn còn nhớ câu hát "Everything I do, I do it for you" chứ? Nhưng như một quy luật, sau câu hát đó sẽ có một phần hồi đáp lạnh lùng: "Nhưng tôi có yêu cầu anh/cô làm điều đó vì tôi hay không?".

Đôi khi sự "hy sinh" của bạn sẽ khiến người khác thấy ngại ngần, khó xử hoặc không cần đến nó. Ảnh minh họa: Brightside.

Hãy trung thực với điều này: những người xung quanh không cần đến sự hy sinh của chúng ta. Thông thường, họ sẽ cảm thấy ngại, thậm chí khó xử vì điều đó. Ngoại lệ duy nhất cho tình huống này chính là hành vi đồng phụ thuộc (codependent behavior), khi cả hai người đều cảm thấy hài lòng với kiểu quan hệ đó.

2. Chẳng ai được huân chương cho sự chăm chỉ nơi làm việc

Người ta có thể nói: Đó là con ngựa làm việc hăng nhất trong làng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó là con ngựa đầu đàn của làng.

Trong cuộc sống cũng vậy. Bạn cứ chăm chỉ đi, rồi sớm hay muộn bạn cũng sẽ phải đối diện với một sự thật không dễ chịu: Mọi người hiểu rằng bạn sẵn sàng làm bất cứ công việc gì. Trong khi bạn hy sinh sức khỏe, gây ra vô vàn áp lực lên chính mình, những người khác sẽ ngồi lướt mạng xã hội hoặc "buôn dưa lê" bên ly cà phê.

Liệu bạn có thực sự mong đợi cấp trên sẽ khen ngợi bạn vì đã làm việc chăm chỉ, giống như giáo viên mầm non khen những đứa trẻ trong lớp?

3. Yêu cơ thể mình không có nghĩa là bỏ mặc nó

Yêu cơ thể tự nhiên của bạn là một phong trào kêu gọi mọi người quý trọng cơ thể vốn có của mình thay vì làm thẩm mỹ theo trào lưu.

Tuy nhiên, lông nách không được cạo, móng tay móng chân không được chăm sóc, hay việc từ chối sử dụng các sản phẩm vệ sinh cơ thể có thể khiến bạn giống như một kẻ luộm thuộm nhiều hơn là người đi theo phong trào tích cực với cơ thể. Ý tưởng chính của phong trào này thực chất là đối xử tôn trọng với người khác và chấp nhận mọi thứ như nó vốn có.

Những cụm từ như "Tôi yêu chiếc bụng béo của mình" có thể là sự che giấu cho việc lười tập luyện, thiếu động lực, cũng cho thấy bạn vô trách nhiệm với bản thân mình.

4. Ngoại hình là quan trọng

Bạn có thể kể không ngừng về thế giới nội tâm phong phú, vẻ đẹp tâm hồn của mình, nhưng thực tế thì câu "người ta đánh giá một cuốn sách qua lớp bìa" vẫn cứ đúng.

Trong phỏng vấn tuyển dụng, bằng cấp chưa đủ, các nhà tuyển trạch còn đánh giá ngoại hình cũng như khả năng giao tiếp của bạn. Ảnh minh họa: Brightside.

Trong cuộc phỏng vấn, người ta không chỉ đánh giá những kỹ năng chuyên nghiệp mà bạn có, mà còn bởi ngoại hình cũng như khả năng giao tiếp của bạn nữa.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng người tự tin và gọn gàng sẽ có nhiều cơ hội để hẹn hò thành công hơn, so với những người lôi thôi luộm thuộm.

5. Là người tốt không phải là một nghề

Không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn vì bạn có ba con, mắt bạn đẹp, bạn đang nợ nần, hay bạn là một bà mẹ đau ốm. Cấp trên chỉ quan tâm đến chất lượng công việc của bạn. Thế nên nếu bạn không giúp mang lại lợi nhuận cho công ty, hãy chuẩn bị tinh thần là bạn sẽ bị thay thế bởi một người chăm chỉ, năng động hơn mình.

6. Mẹ không phải lúc nào cũng đúng

Theo thời gian, chúng ta sẽ ngừng tiếp thu những lời nói, hành vi của cha mẹ như một chân lý. Tư tưởng trong thời thơ ấu của chúng ta sẽ được thay thế bởi sự hiểu biết rằng mẹ và bố cũng chỉ là những người bình thường, có những nhược điểm, thói quen xấu và suy nghĩ không phải lúc nào cũng khôn ngoan, đúng đắn. Họ cũng có thể gây ra vô khối những sai lầm trong việc phản ứng với những hành vi của bạn. Thế nên, nghe có vẻ buồn nhưng sự thật là sớm hay muộn, con cái cũng có lúc sẽ thất vọng về bạn.

7. Bạn sẽ phải học cả đời

Các công nghệ hiện đại đang phát triển với tốc độ nhanh đến mức nghề nghiệp của bạn có thể không tồn tại nổi trong vòng 10-15 năm tới, tính từ hiện tại. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ luôn luôn phải sẵn sàng để học hỏi những điều mới mẻ nhằm tăng trình độ của bản thân, để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của bạn.

8. Nếu không tham gia, người ta sẽ không mời bạn nữa

Thủ thuật dỗi hờn, bĩu môi và chờ đợi người khác gọi bạn quay lại chơi với họ chỉ là cách làm ở trường mẫu giáo mà thôi. Chẳng ai hứng thú với những trò này khi trưởng thành. Sớm hay muộn gì bạn cũng sẽ phải đối mặt với tình huống mà bạn bè nghĩ rằng bạn không còn bất cứ hứng thú nào với việc tương tác với họ thêm nữa, và họ sẽ quên bạn thôi.

9. Mơ mộng chỉ là mơ mộng thôi

Thật vô ích khi cứ lập ra một "bảng tầm nhìn", tức là vẽ ra những viễn cảnh nhà đẹp, xe sang cho tương lai, và rồi ngồi một chỗ chờ đợi. Chỉ khi bạn tích cực làm việc để đạt được những mục tiêu đó, may ra chúng mới thuộc về bạn.

10. Bạn không phải là "cái rốn vũ trụ"

Bạn đã bao giờ háo hức đến công sở với bộ móng tay mới sơn, nhưng đồng nghiệp lại thờ ơ không dành cho bạn một lời khen? Bạn đã bao giờ đổ nửa tiền lương vào một bộ đồ hoành tráng, nhưng cuối cùng chẳng ai chú ý tới nó? Đừng cảm thấy buồn vì điều đó, thay vì thế, hãy nhớ lại lần cuối cùng mà bạn thực sự hạnh phúc khi thấy một người bạn của mình có đồ mới xem sao, sẽ rất khó để có câu trả lời, đúng không? Thông tin cho bạn là chẳng ai quan tâm quá nhiều đến trang phục của bạn, giống như bạn đâu.

Đừng bao giờ nên kỳ vọng tất cả những người xung quanh phải chú ý, phải nhận ra những thay đổi của bạn. Ảnh: Bightside.

11. Bạn ngày hôm nay là kết quả của những lựa chọn cá nhân

Người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho những hành động của bạn là chính bạn. Nếu bạn không biết tiếng Tây Ban Nha, là do bạn quyết định không học thứ tiếng đó. Nếu sếp cứ luôn mắng mỏ bạn, thì có nghĩa là bạn cho phép họ làm như vậy. Tức là, con người bạn hiện tại như thế nào, chính là kết quả những lựa chọn của bạn trong quá khứ.

12. Sẽ luôn có người thông minh hơn, trẻ hơn, giỏi hơn bạn

Có lẽ điều gây ảnh hưởng lớn nhất đến lòng tự trọng của một người là việc nhận ra rằng có nhiều người tốt hơn, giỏi hơn họ.

Chúng ta có thể yêu đương điên cuồng và ăn mừng sinh nhật tuổi đôi mươi tưng bừng, nhưng đừng quên rằng con người ai cũng già đi theo năm, những vết nhăn cũng vì thế mà sẽ trở nên sâu hơn.

Đàn ông sẽ bắt đầu cố gắng che giấu việc hói, bụng to, trong khi phụ nữ che giấu làn da không còn hoàn hảo của họ. Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta cần phải làm là chấp nhận sự thật này và bình tĩnh suy nghĩ rằng mỗi người là duy nhất, theo cách của riêng họ.

Thùy Linh (Theo BrightSide)