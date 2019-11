Thả thịt đông lạnh thẳng vào chảo dầu có thể khiến lửa bùng cháy dữ dội, gây nguy hiểm.

Dưới đây là những thói quen trong sinh hoạt mà nếu không lưu tâm, bạn có thể bị ảnh hưởng sức khỏe, tệ hơn là ảnh hưởng đến tính mạng. Đó là:

Thực phẩm đông lạnh đổ trực tiếp vào chảo dầu

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ thực hiện thí nghiệm cho một con gà tây đông lạnh vào chảo dầu nóng. Khi gà tây được đưa vào chảo, ngọn lửa lập tức bùng cháy dữ dội, dầu trào ra ngoài như núi lửa.

Thực phẩm đông lạnh tuyệt đối không được cho trực tiếp vào chảo dầu nóng, bởi lớp băng bao phủ ngoài thực phẩm nhanh chóng biến thành hơi nước, gây sự chênh lệch áp suất, khiến chảo dầu bốc cháy, rất nguy hiểm cho người đứng bếp.

Dùng chăn điện cả đêm

Báo cáo từ đài CCTV, Trung Quốc cho thấy nhiều trường hợp gặp nguy hiểm tính mạng vì chăn điện. Năm ngoái, một ông già ở Giang Tô cắm chăn điện ngủ qua đêm và gặp nạn, chiếc chăn bốc cháy dữ dội khiến ông tử vong.

Chăn điện chỉ nên cắm cho giường ấm trước khi đi ngủ, rồi tắt. Ảnh: CCTV.

Theo các chuyên gia, tuyệt đối không nên sử dụng chăn điện cả đêm, vì chúng tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện, cháy nổ, kể cả với các sản phẩm đủ điều kiện có mặt trên thị trường. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra chăn điện có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố nữ hay sụt giảm khả năng vận động của tinh trùng, với nam giới.

Lời khuyên khi dùng chăn điện: Bạn có thể sử dụng chăn điện cho đỡ lạnh, nhưng khi giường ấm rồi thì nên tắt đi, thay vì cắm điện rồi ngủ quên hay sử dụng qua đêm.

Sử dụng lò vi sóng sai cách

Một phụ nữ ở Redditch, Anh cho hai quả trứng vào lò vi sóng để luộc. Khi cô mở lò ra lấy trứng, hai quả trứng phát nổ, khiến cô bị mù mắt, bỏng nặng.

Có những thứ tuyệt đối không cho vào lò vi sóng, ví dụ như đồ đựng bằng kim loại, trứng tươi, giấy bạc bọc thực phẩm... Sử dụng không đúng cách có thể làm cho lò phát nổ, gây ảnh hưởng tới tính mạng.

Sử dụng than củi trong môi trường không thông thoáng

Một cặp vợ chồng ở Trường Sa, Trung Quốc ăn lẩu bằng bếp than củi trong phòng kín, sau đó quên không dập bếp. Than âm ỉ cháy khiến cả nhà họ bị ngộ độc khí CO và phải đi cấp cứu.

Trong không gian hạn chế, lưu thông không khí kém, việc sử dụng than củi để nấu ăn, sưởi rất nguy hiểm, có thể gây chết người. Khi sử dụng than củi, nên mở quạt thông gió, hút mùi... hoặc mở cửa cho không khí lưu thông.

Sử dụng thuốc xịt côn trùng gần nguồn lửa

Một bà nội trợ ở Hắc Long Giang khi đang nấu bếp vô tình thấy một con muỗi đã lấy bình xịt côn trùng để xịt muỗi. Kết quả là một vụ nổ xảy ra, khiến người phụ nữ bị bỏng nặng.

Tất cả các loại thuốc xịt côn trùng đều có dung môi dễ bay hơi, dễ cháy. Việc đốt hỗn hợp này trong không khí chứa oxy, chỉ với một tia lửa cũng có thể khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Trộn các chất tẩy rửa với nhau

Việc hòa trộn các chất tẩy rửa vào với nhau có thể gây ra phản ứng hóa học, sản sinh khí Clo, gây ngộ độc có thể làm chết người. Nhật báo An Huy từng ghi nhận một trường hợp trộn nước tẩy bồn cầu vào hóa chất khử trùng, khiến người đó bị ngộ độc đi cấp cứu.

Ngủ trong xe hơi đóng kín và bật điều hòa

Khi xe đóng kín, điều hòa bật, CO thải ra từ động cơ dần tích tụ trong xe. Trong khi đó, người ngồi trong xe hít khí oxy, thải khí CO2. Theo thời gian, oxy cạn kiệt, người đang ngủ sẽ ngộ độc, bất tỉnh, cho đến khi mất mạng. Thực tế ghi nhận không ít trường hợp thiệt mạng chính vì sai lầm này.

Uống rượu say và ngủ sai tư thế

Nhật báo Quảng Châu từng ghi nhận trường hợp một thanh niên uống rượu say và ngủ ngồi, sau đó phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nhận định người bệnh nằm trong tư thế sai, khiến chân bị đè trong một thời gian dài, các tế bào cơ vân (cơ vận động) bị phá hủy, xảy ra hiện tượng tiêu cơ vân, kèm theo cả suy thận nghiêm trọng do rượu.

Tác động của rượu khiến người say ngủ không biết gì, cơ thể duy trì một tư thế liên tục trong một thời gian dài, dẫn đến các bộ phận bị căng thẳng, các mô và nhiều cơ quan bị tổn thương.

Health Sina cũng khuyến cáo không nằm ngủ ở các tư thế có thể gây nguy hiểm khi say rượu, ví dụ như nằm ngửa (nôn ói bị trào ngược vào khí quản có thể nghẹt thở), hoặc nằm sấp (mũi và miệng có thể bị chèn bởi ga, gối mềm, gây tắc thở).

Uống thuốc tùy tiện

Nhiều người không có thói quen đến bác sĩ khám mà tự mình uống thuốc mua ngoài tiệm không thông qua kê đơn. Trên thực tế điều này rất nguy hiểm. Tờ Modern Express từng ghi nhận một người đàn ông Giang Tô cảm lạnh và uống các loại thuốc cảm lạnh khác nhau để chữa bệnh, cuối cùng dù khỏi cảm nhưng ông lại suy thận.

Quấn khăn dài và đi xe máy/xe đạp điện

Đài truyền hình Giang Tô gần đây đưa tin về một trường hợp bé gái quàng khăn dài và đi xe đạp điện, chiếc khăn bị quấn vào bánh sau, khiến cô bé bị thít cổ, ngã ra và qua đời.

Chiếc khăn gây tai nạn cho cô bé.

Để tránh những tai nạn thương tâm như vậy, cần chú ý khi chọn trang phục, tránh sử dụng những khăn dài lượt thượt hay áo có dây, có thể vướng vào đâu đó và gây nguy hiểm tính mạng.

Thùy Linh (Theo Aboluowang)