Đời sống xa hoa của người tình cựu CEO Google

MỹMichelle Ritter từng lái Tesla của tỷ phú Eric Schmidt, sống trong biệt thự Bel Air của ông và tổ chức họp công việc trong trang phục bikini, nhận mức lương một triệu USD mỗi năm.

Vụ kiện của Michelle Ritter với tỷ phú Eric Schmidt, cựu CEO Google, đang hé lộ những chi tiết về mối quan hệ tình ái và công việc phức tạp cùng đời sống xa hoa của hai người.

Ritter, 31 tuổi, và ông Schmidt, 70 tuổi, quen nhau năm 2020 khi cô còn là sinh viên Đại học Columbia. Sau 5 năm hẹn hò, Ritter mong muốn vị tỷ phú sở hữu tài sản 32 tỷ USD chấm dứt cuộc hôn nhân "mở" kéo dài hơn 40 năm với vợ để đến với mình. Tuy nhiên, ông Schmidt đã kết thúc cả mối quan hệ tình cảm lẫn dự án kinh doanh chung với Ritter.

Michelle Ritter cùng ông Eric Schmidt rời một bữa tiệc ở Los Angeles. Ảnh:SplashNews

Khi còn mặn nồng, Ritter được nhiều người thân cận nói là có cuộc sống xa hoa. Cô thường lái chiếc Tesla của ông Schmidt, sống trong biệt thự của ông ở Bel Air. Họ cùng thành lập công ty trí tuệ nhân tạo Steel Perlot, được đầu tư 100 triệu USD. Tại đây, Ritter nhận mức lương một triệu USD mỗi năm và được toàn quyền điều hành.

Ông Schmidt cũng dùng ảnh hưởng của mình để nâng đỡ bạn gái, giới thiệu cô với các nhân vật quyền lực như Sam Altman (CEO OpenAI) hay cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger.

Dù vậy, các nhân viên cũ mô tả Ritter là người cá tính, tham vọng nhưng thiếu kinh nghiệm. Một số người nói cô thường tổ chức các cuộc họp công việc ở Miami trong trang phục bikini, giao việc cho nhóm nhân viên trẻ trong lĩnh vực tiền điện tử, khiến môi trường làm việc lộn xộn.

Theo trang The Information, tính đến tháng 2/2024, Steel Perlot thua lỗ 61 triệu USD trong khi doanh thu chưa tới 200.000 USD.

Sau khi chia tay, ông Schmidt rút vốn và loại Ritter khỏi hệ thống điều hành. Cô nộp đơn kiện, cáo buộc vị tỷ phú "nam tính độc hại" và thiết lập "hệ thống giám sát kỹ thuật số" khi họ còn bên nhau. Ritter từng xin lệnh cấm tạm thời với ông Schmidt nhưng đã rút lại.

Michelle Ritter khởi nghiệp công ty công nghệ ngay khi bắt đầu mối quan hệ với ông Eric Schmidt. Ảnh:Instagram

Trong phản hồi gửi tòa án, luật sư của ông Schmidt gọi đơn kiện của Ritter là "sai sự thật rõ ràng" và "lạm dụng trắng trợn hệ thống tư pháp".

Ngược lại, luật sư của Ritter, ông Skip Miller, khẳng định đây là chiến dịch bôi nhọ. "Eric Schmidt kiểm soát mọi thứ trong công ty và giờ muốn đổ lỗi cho Michelle. Cô ấy là người có năng lực, đã đóng góp thực sự", ông Miller nói.

Trước Ritter, Schmidt được biết đến với các mối quan hệ cùng nhiều phụ nữ nổi tiếng như nhà thiết kế Shoshanna Gruss, người mẫu Ulla Parker hay cựu phóng viên CNBC Kate Bohner.

Hiện, Ritter đã bị khóa quyền truy cập vào hệ thống của Steel Perlot và có thể phải tìm công việc mới. Phiên điều trần tiếp theo giữa hai bên dự kiến diễn ra ngày 4/12.

Nhật Minh (Theo New York Post)