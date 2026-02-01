Đời sống người Việt cổ qua các hiện vật đồng

Triển lãm chủ đề Đồng vọng khai mạc ngày 27/1, giới thiệu các hiện vật gồm công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, trang sức, vũ khí và trống đồng của văn hóa Đông Sơn.
Nền văn hóa này xuất hiện khoảng 800 năm TCN, tồn tại ở một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ Việt Nam vào thời kỳ đồng thau và đồ sắt sớm. Có những nghiên cứu cho rằng trên cơ sở văn hóa Đông Sơn, nhà nước Văn Lang và Âu Lạc đã phát triển trước khi bị Bắc thuộc.
Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP HCM, triển lãm không chỉ làm rõ vai trò của chất liệu đồng trong chế tác hiện vật mà còn giúp người xem hiểu hơn về đời sống người Việt cổ thời dựng nước.
Các trống đồng niên đại khoảng 2.500 năm. Đây là nhạc cụ của người Việt cổ, còn là biểu tượng cho quyền lực và tôn giáo.
Trống đồng Đông Sơn thường có đường kính mặt khoảng 50 cm, cao từ 45 đến 50 cm. Trên bề mặt trống chạm khắc tinh xảo hình người, chim, thú, nhà cửa, nổi bật là ngôi sao nhiều cánh ở giữa.
Trống đồng tí hon gọi là minh khí, thường tìm thấy ở mộ cổ. Loại này không dùng như nhạc cụ mà được sử dụng nhiều trong tín ngưỡng ma chay, vật tùy táng.
Các đồ dùng sinh hoạt như thạp, cốc, muôi, đồ đựng cho thấy sự phát triển cao độ của kỹ thuật đúc đồng. Nhiều món đồ có hoa văn tinh xảo, sống động nhằm phản ánh khát vọng về một cuộc sống sinh sôi, no đủ của cư dân.
Công cụ sản xuất gồm rìu và lưỡi cày phản ánh sự phát triển của nền nông nghiệp lúa nước.
Bộ vũ khí đánh xa gồm mũi tên và lẫy nỏ của ông Mai Sĩ Tất Thắng. Các loại vũ khí này minh chứng cho trình độ kỹ thuật luyện kim của người Việt hơn 2.500 năm trước.
Cạnh đó là 6 chiếc lưỡi qua đồng. Đây là một loại vũ khí cán ngắn khá phổ biến trên thế giới và cũng thường thấy trong văn hóa Đông Sơn.
Mảnh áo giáp của cư dân Việt cổ với các đường nét, hoa văn đa dạng.
Các trang sức gồm vòng, bao tay, trâm, móc thắt lưng phản ánh sự phong phú trong thẩm mỹ của cư dân.
Triển lãm mở cửa đến ngày 31/3.
Triển lãm mở cửa đến ngày 31/3.
Quỳnh Trần