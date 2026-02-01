Đời sống người Việt cổ qua các hiện vật đồng

Triển lãm chủ đề Đồng vọng khai mạc ngày 27/1, giới thiệu các hiện vật gồm công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, trang sức, vũ khí và trống đồng của văn hóa Đông Sơn.

Nền văn hóa này xuất hiện khoảng 800 năm TCN, tồn tại ở một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ Việt Nam vào thời kỳ đồng thau và đồ sắt sớm. Có những nghiên cứu cho rằng trên cơ sở văn hóa Đông Sơn, nhà nước Văn Lang và Âu Lạc đã phát triển trước khi bị Bắc thuộc.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP HCM, triển lãm không chỉ làm rõ vai trò của chất liệu đồng trong chế tác hiện vật mà còn giúp người xem hiểu hơn về đời sống người Việt cổ thời dựng nước.