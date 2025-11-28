Đời sống Hà Nội thập niên 1980

Hình ảnh một tiệm cắt tóc qua ống kính của Jean-Charles Sarrazin, được ông giới thiệu trong cuốn Hà Nội 1987, ra mắt hôm 11/11.
Sách tổng hợp loạt ảnh về thủ đô thời hậu chiến và bước vào công cuộc Đổi mới do tác giả chụp năm 1987. Tác giả là người đầu tiên nhận học bổng của Bộ Ngoại giao Pháp để sang Việt Nam học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.
Nhiếp ảnh gia 66 tuổi, hiện dạy mỹ thuật cho thiếu nhi, là tác giả, họa sĩ minh họa của Nhà xuất bản Ecole des Loisirs (Pháp).
Người thợ làm bánh mì bên quầy hàng, nơi có bán cả bơ và trứng vịt lộn. Tác giả cho biết luôn nhớ hương vị của những chiếc bánh mì được phết bơ ngoại'.
Người đàn ông bán pháo Tết trong chợ hoa.
Thời gian ở Hà Nội, nhiếp ảnh gia gặp gỡ nhiều sinh viên, giảng viên và nghệ sĩ, cùng họ rong ruổi trên xe đạp, tàu điện để khám phá thủ đô. Ông đến chợ hoa, ghi lại không khí nhộn nhịp ở đây vào những ngày trước Tết.
Một hàng sửa xe đạp trên phố. Tác phẩm cho thấy xe đạp là phương tiện giao thông phổ biến của người dân những năm 1980.
Jean-Charles Sarrazin chụp người đi xe đạp trên cầu Long Biên.
Tác giả cho biết khi chụp ảnh tại cầu, ông nhận được thắc mắc của người đi đường rằng có gì để chụp ở đây. Trong nhật ký, ông nói bị cuốn hút bởi chuyển động, những thứ chưa cố định, mờ nhòe, vẻ lạ lẫm của khung cảnh. Ngoài ra, ông quan tâm khía cạnh miêu tả, độ tự nhiên, chân thực của một cảnh tượng.
Người hát rong trên phố. Anh đeo guitar, ngân nga những câu hát trong dòng người đông đúc.
Khi đang chụp loạt ảnh xe đạp trên phố Nguyễn Du, nhiếp ảnh gia bắt gặp nhà thơ Trần Dần đi bộ bên hồ Thiền Quang. Con trai út của ông là họa sĩ Trần Trọng Vũ, một trong những người bạn với tác giả.
Ở bài viết Hà Nội thời Đổi mới trong sách, nghệ sĩ Trần Trọng Vũ nói Jean-Charles Sarrazin thông thuộc Hà Nội hơn người bản xứ. ''Anh biết nhiều quán ăn không treo biển, ẩn trong bóng tối, cùng các món ăn tôi chưa bao giờ thưởng thức. Anh quen nhiều người Việt mà tôi chỉ mới nghe tên'', ông viết.
Khẩu pháo phòng không ở công viên Lê Nin, từng là chỗ cho trẻ con chơi trước khi di tích chiến tranh này được đưa vào bảo tàng. ''Một thế hệ mới - không còn biết đến chiến tranh - đã tiếp nối thế hệ trước'', nhiếp ảnh gia nói.
Những đứa trẻ tập thể dục với sự hướng dẫn của cô giáo.
Theo Jean-Charles Sarrazin, trẻ em có vai trò cần thiết trong cuốn sách Hà Nội 1987. Chúng mang ý nghĩa biểu tượng cho dòng chảy thời gian, đồng thời là tương lai của đất nước.
Trên con đường tắt đến trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, tác giả thấy người phụ nữ đang hái rau ở ao để mang ra chợ bán. Hình ảnh này cho ông cảm nhận như vùng quê dù đang ở giữa lòng thành phố.
Bà Eva Nguyễn Bình - Chủ tịch Viện Pháp toàn cầu - nhận định các bức ảnh chụp Việt Nam cho thấy cái nhìn trìu mến, đôi khi hài hước của nhiếp ảnh gia, thể hiện tình cảm sâu sắc ông dành cho con người nơi đây.
Phương Linh
Ảnh: Jean-Charles Sarrazin