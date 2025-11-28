Đời sống Hà Nội thập niên 1980

Hình ảnh một tiệm cắt tóc qua ống kính của Jean-Charles Sarrazin, được ông giới thiệu trong cuốn Hà Nội 1987, ra mắt hôm 11/11.

Sách tổng hợp loạt ảnh về thủ đô thời hậu chiến và bước vào công cuộc Đổi mới do tác giả chụp năm 1987. Tác giả là người đầu tiên nhận học bổng của Bộ Ngoại giao Pháp để sang Việt Nam học tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Nhiếp ảnh gia 66 tuổi, hiện dạy mỹ thuật cho thiếu nhi, là tác giả, họa sĩ minh họa của Nhà xuất bản Ecole des Loisirs (Pháp).