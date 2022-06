Đổi quà NFT từ show nhạc In The Mirror 2 như thế nào?

Khán giả mua vé xem đêm nhạc Gương Thần - In The Mirror 2 sẽ nhận quà dưới dạng tài sản số NFT từ ban tổ chức và bắt đầu mở hộp quà từ 15/7.

Trước đó, khi đăng ký thành công, mỗi người sẽ nhận được mã code. Từ 26/6, khán giả nhập mã code trên nền tảng Artaverse để quy đổi số lượng hộp quà NFT tương ứng với hạng vé đã mua. Người mua vé online nhận một hộp quà cho mỗi vé. Với các hạng vé xem trực tiếp là Standard, VIP và VVIP sẽ nhận số lượng lần lượt là 2, 3 và 5 hộp.

Một ví dụ về hình ảnh của Văn Mai Hương, Lân Nhã dưới dạng tài sản NFT.

Đến ngày 15/7, khán giả có thể "đập hộp" những phần quà NFT độc quyền và nhận về hình ảnh, ảnh động, video ngắn ghi lại những khoảnh khắc cảm xúc trên sân khấu của Văn Mai Hương, Lân Nhã. Khoảng 2.000 NFT sắp phát hành sẽ được thực hiện một lần duy nhất bằng những máy quay riêng biệt, không phát hành rộng rãi. Đây là những món quà đặc biệt mang giá trị sưu tập cao cho người hâm mộ của hai ca sĩ.

Đại diện Aura Network, đơn vị công nghệ sẽ đem đến cái NFT này cho khán giả In The Mirror 2 chia sẻ, những khoảnh khắc của thần tượng được đảm bảo bởi công nghệ chuỗi khối (blockchain). "Khán giả, người hâm mộ sẽ lần đầu tiên sở hữu những hình ảnh, video về ca sĩ mình yêu thích dưới dạng tài sản số NFT", đại diện Aura Network nói.

Show âm nhạc Gương Thần - In The Mirror 2 diễn ra tối ngày 2/7 tại khu đô thị ParkCity Hanoi, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông với hai ca sĩ Văn Mai Hương và Lân Nhã. Hai cái tên đều bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol. Trong hơn một thập kỷ làm nghệ thuật, họ chọn những con đường, dòng nhạc khác nhau và có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Lần tái hợp này, hai ca sĩ sẽ có cơ hội được "đổi vai" khi trình diễn những ca khúc của nhau, mang đến cho khán giả không gian âm nhạc khác biệt. Bên cạnh hai ca sĩ chính, chương trình còn có sự dẫn dắt của MC Minh Xù.

Ngoài việc phát trực tuyến trên nền tảng eBox với mức giá vé 299.000 đồng, chương trình mở bán vé xem trực tiếp để đáp ứng cho nhu cầu thưởng thức âm nhạc của hàng trăm khán giả tại Thủ đô. Mức giá lần lượt cho các hạng vé Standard, VIP và VVIP lần lượt là 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng.

Gương Thần - In The Mirror 2 là show âm nhạc do Báo VnExpress tổ chức. Chương trình dàn dựng theo format giải trí, gồm các nội dung: talkshow (trò chyện), gameshow (trò chơi), live performance (biểu diễn trực tiếp).

Hoài Phương