Đời 'phông bạt' của gái nghèo giả con nhà giàu để lừa đảo

MỹĐi chuyên cơ, ở khách sạn sang, gặp Warren Buffett, Anna Delvey trên mạng xã hội là "rick kid" thừa kế 60 triệu USD, nhưng thực ra bố mẹ chỉ là lao động nghèo, tạo vỏ bọc để lừa đảo.

Năm 2013, một phụ nữ 22 tuổi tự giới thiệu mình là một người Đức được thừa kế 60 triệu USD tên Anna Delvey, bắt đầu giao du với những người thượng lưu ở New York và giới thượng lưu trong ngành thời trang.

Cô mời họ đi uống nước ở những nhà hàng đắt tiền, khoe khoang về những khách sạn sang trọng mà cô đang ở và lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ quốc tế với những người quen mới của mình.

Nhưng lối sống xa hoa của Delvey đang che giấu một bí mật đen tối: Anna Delvey không phải là người thừa kế. Cô ấy thậm chí còn không phải người Đức.

Cô ấy sinh ra với cái tên Anna Sorokin, cha mẹ cô là tầng lớp lao động ở Nga, và cô ấy đã kiếm tiền cho lối sống của mình thông qua gian lận. Sử dụng xác nhận chuyển khoản giả, thẻ tín dụng và séc không hợp lệ, cô ấy đã lừa đảo các khách sạn, ngân hàng và thậm chí cả bạn bè của mình với số tiền ước tính là 275.000 USD trong 4 năm.

Anna Delvey trong chuyến du lịch Morocco bằng tiền lừa đảo của bạn. Ảnh: Daily Mail

Delvey đã bị bắt trong một chiến dịch truy quét vào tháng 10/2017, và cuối cùng bị kết tội Trộm cắp, phải ngồi tù 3 năm. Sau khi được thả vào năm 2022, Delvey đã xuất hiện trên chương trình truyền hình Mỹ Dancing with the Stars, thu âm một bài hát đồng quê và ra mắt một podcast. Câu chuyện của Delvey quá vô lý đến nỗi nó thậm chí còn được dựng thành phim, Inventing Anna.

Anna Delvey đã thực hiện trò lừa đảo kéo dài nhiều năm này như thế nào?

Câu chuyện của Anna Delvey bắt đầu từ một nơi xa xôi không hề hào nhoáng ở Thành phố New York. Cô sinh ra với cái tên Anna Sorokin vào tháng 1/1991 tại Domodedovo, một thị trấn yên tĩnh, dành cho tầng lớp lao động gần Moscow. Cuộc sống thời thơ ấu của cô rất giản dị: cha cô làm tài xế xe tải trong khi mẹ cô điều hành một cửa hàng nhỏ. Giống như nhiều gia đình khác ở nước Nga hậu Xô Viết, họ chỉ đơn giản là cố gắng kiếm sống.

Khi Anna 16 tuổi, gia đình cô chuyển đến Đức. Họ định cư tại một thị trấn nhỏ ở Bắc Rhine-Westphalia. Mặc dù ngôn ngữ là rào cản, cô đã cố gắng hết sức để hòa nhập. Tuy nhiên, trong khi các bạn cùng lớp tập trung vào trường học, Anna lại quan tâm đến một thứ hoàn toàn khác.

Cô trở nên ám ảnh với thế giới thời trang và xa xỉ. Cô thích đọc Vogue và mơ về một cuộc sống mà các chuyến bay hạng nhất, quần áo thiết kế và các buổi trình diễn nghệ thuật quyến rũ là chuẩn mực. Sau khi hoàn thành chương trình học vào năm 2011, cô rời đến London để học tại trường nghệ thuật Central Saint Martins.

Cô bỏ học sau chưa đầy một năm, đầu tiên chuyển về Đức rồi đến Paris. Ở đó, cô đã có được một suất thực tập tại tạp chí Purple , một ấn phẩm thời trang hợp thời.

Cô bắt đầu tự miêu tả mình không chỉ là một thực tập sinh mà còn là một "Anna Delvey" giàu có, một nữ thừa kế người Đức có quỹ tín thác lớn. Cô tiếp tục sử dụng nhân vật hư cấu này khi bắt đầu một cuộc sống mới khác, lần này là ở Mỹ.

Năm 2013, Anna Delvey chuyển đến New York, và đó là lúc trò lừa đảo thực sự của cô bắt đầu. Cô đã sử dụng thời gian thực tập tại Purple để hòa nhập vào nghệ thuật và bối cảnh xã hội của Manhattan. Nhưng cô không hài lòng với việc chỉ quan sát. Cô muốn trở thành trung tâm của tất cả. Cô bắt đầu nói về một ý tưởng táo bạo và tốn kém: thành lập một quỹ nghệ thuật tư nhân kết hợp với một câu lạc bộ xã hội chỉ dành cho thành viên tinh hoa.

Để thực hiện được điều đó, Delvey biết rằng cô cần nhiều hơn là sự quyến rũ: cô cần vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn. Vì vậy, cô đã tạo ra các tài liệu tài chính giả để "chứng minh" rằng cô có quyền truy cập vào một quỹ tín thác lớn. Cô làm giả các khoản chuyển khoản, đưa ra các tấm séc giả và thuyết phục những người xung quanh rằng cô là người thật.

Các ngân hàng, khách sạn và thậm chí cả những người quen giàu có của cô đều bị lừa. Cô ở trong những khách sạn sang trọng mà không phải trả một xu nào, tham dự những bữa tiệc độc quyền và giao du với giới thượng lưu New York.

"Cô ấy đã xoay xở để có mặt ở mọi nơi phù hợp", một người từng gặp Anna tại một bữa tiệc công nghệ năm 2015 ở Berlin chia sẻ năm 2018. "Cô ấy mặc trang phục rất sang trọng và có người còn nói rằng cô ấy bay đến đó bằng máy bay phản lực riêng".

Cô cũng từng thuê máy bay riêng tới Omaha dự hội nghị đầu tư thường niên của tập đoàn Berkshire Hathaway và gặp tỷ phú đầu tư Warren Buffett, dành một tuần nghỉ dưỡng tại một bãi biển tư nhân ở Morocco và ăn tại các nhà hàng đẳng cấp cùng những ngôi sao thế giới. Tất cả đều được lưu lại trên tài khoản Instagram của Delvey.

Nhìn từ bên ngoài, Delvey có vẻ ngoài không gì có thể thể ngăn cản. Nhưng đằng sau những bộ quần áo hàng hiệu và ảnh tự sướng trên Instagram, tất cả đều là dối trá.

Đến đầu năm 2017, trong quá trình đi vay 22 triệu USD, Anna đã thuyết phục được ngân hàng City National cho mượn "tạm" 100.000 USD để thanh toán các chi phí thẩm định hồ sơ. Cô ta hứa rằng số tiền này sẽ được chi trả bằng "quỹ tín thác" 60 triệu USD từ thừa kế.

Với số tiền đó, cô đã trả một số hóa đơn khách sạn quá hạn, nhưng cô cũng chi tiêu hoang phí vào quần áo hàng hiệu, các liệu pháp làm đẹp và huấn luyện viên cá nhân. Tại khách sạn hạng sang nhất New York, Anna được mọi người yêu mến. Cô luôn boa tiền hậu hĩnh cho nhân viên, mỗi lần ít nhất 100 USD, nhưng cô không bao giờ cung cấp thẻ tín dụng hợp lệ.

Từ tháng 11/2016 đến tháng 8/2017, Anna lừa đảo để đi máy bay riêng và sống ở các khách sạn hạng sang ở Manhattan mà không thanh toán. Nạn nhân của cô ban đầu không nhận thấy dấu hiệu khả nghi khi cô này yêu cầu họ thanh toán giúp vé máy bay hoặc trả tiền xe taxi bằng thẻ của họ với lý do tài sản của cô chưa kịp luân chuyển từ châu Âu về Mỹ. Khi bị truy lùng để đòi nợ, Anna chỉ cười trừ, bảo là quên.

Anna tại tòa án tháng 4/2019, bị cáo buộc trộm cắp quy mô lớn. Ảnh: NYT

Tháng 5/2017, cô đã mời bạn bè đi nghỉ "chi trả toàn bộ chi phí" tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Morocco. Tất nhiên, thẻ tín dụng của Delvey đã bị từ chối tại khách sạn, khiến người bạn thân của cô phải trả hóa đơn 62.000 USD. Người bạn này sớm nhận ra rằng cô không phải là nạn nhân duy nhất của trò lừa đảo của Delvey và đã báo cho chính quyền.

Trở lại New York, Anna lang thang giữa các khách sạn mà không trả tiền, ăn uống và chạy trốn, viết séc không có tiền để trang trải chi phí. Đến giữa năm 2017, cô đã trở thành người vô gia cư, xa lánh những người bạn cũ và nằm trong tầm ngắm của các công tố viên.

Anna Delvey cuối cùng đã bị bắt vào tháng 10/2017 trong một chiến dịch truy quét khi đang ở một cơ sở cai nghiện tại Los Angeles.

Phiên tòa xét xử Anna Delvey năm 2019 đã gây chấn động giới truyền thông, khi cô đến đây hàng ngày trong những bộ trang phục hàng hiệu cùng với các nhà tạo mẫu. Công chúng bị cuốn hút bởi thời trang và sự quyến rũ của cô mặc dù cô bị buộc tội nghiêm trọng.

Tội của Delvey cũng khiến cô trở nên xa lánh gia đình. Cha mẹ cô đã gây chú ý khi không tham dự phiên tòa xét xử con gái, và cha cô đã công khai từ mặt cô, nói rằng ông không kiểm soát được sự lựa chọn của cô.

Vào ngày 25/4/2019, Delvey bị kết tội trộm cắp quy mô lớn, bị kết án 4-12 năm tù, tùy thái độ cải tạo, phạt 24.000 USD và phải trả gần 199.000 USD tiền bồi thường.

Trong khi đó, câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng cho phim Inventing Anna của Netflix. Anna Delvey được cho là đã kiếm được 320.000 USD từ thỏa thuận làm phim này, phần lớn trong số đó được chuyển trực tiếp vào khoản bồi thường và chi phí pháp lý của cô.

Anna biến các phiên điều trần tại tòa án thành sàn diễn thời trang, với vòng theo dõi vẫn đeo ở cổ chân. Ảnh: Page Six, Instagram

Delvey được thả khỏi tù vào tháng 2/2021 nhưng cô đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ ngay lập tức vì quá hạn thị thực. Sau 18 tháng bị giam giữ, cô được tại ngoại vào cuối năm 2022 trong các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm quản thúc tại gia và cấm sử dụng mạng xã hội.

Tuy nhiên, Anna Delvey không hề biến mất một cách lặng lẽ. Năm 2023, cô đã ra mắt một podcast có tên The Anna Delvey Show và năm 2024, với sự cho phép của ICE, cô đã xuất hiện trên Dancing with the Stars. Cô đeo máy theo dõi mắt cá chân với một chiếc khăn phủ lấp lánh.

Delvey hiện đang sống trong tình trạng quản thúc tại gia ở Manhattan, nhưng cô vẫn tích cực tham gia vào giới thời trang và truyền thông của New York. Cô thậm chí còn sải bước trên sàn diễn trong Tuần lễ thời trang khi đeo máy theo dõi mắt cá chân.

Cô vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức pháp lý đang diễn ra, bao gồm cả thủ tục trục xuất, trong khi câu chuyện của cô vẫn là một trong những vụ lừa đảo táo bạo và kỳ lạ nhất trong lịch sử gần đây.

Hải Thư (Theo ATI, CNN, ABC)