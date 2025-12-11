Đối phó thế nào với sân pickleball cạnh nhà ồn ào từ sáng đến đêm?

Một khu chơi pickleball gồm 6 sân vừa mở cạnh khu dân cư nhà tôi, chơi từ 5h sáng đến 23h, suốt cả tuần, nửa đêm vẫn ồn ào cười.

Tôi cho rằng ý thức của những người chơi rất đáng lên án. Do sân mở quá sát khu dân cư, cách chỉ khoảng 2 m, nên hàng trăm người dân bên cạnh bị ô nhiễm tiếng ồn nặng nề, đặc biệt là vào giờ nghỉ trưa và tối muộn.

Sân pickleball có phải tuân thủ giờ giấc, tránh làm ồn cho cư dân? Sân pickleball hoạt động muộn ảnh hưởng sinh hoạt cư dân. Video: Nhân vật cung cấp

Tiếng người chơi, tiếng đập bóng có âm lượng cao gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Người già không ngủ được, trẻ em không có không gian yên tĩnh để học bài. Người lao động mệt mỏi vì ô nhiễm tiếng ồn. Nhà tôi có con gái 5 tuổi và bố mẹ đều đã về hưu, cả ngày đã bị phiền bởi tiếng ồn, tối vẫn mất ngủ vì nó.

Vào những ngày cuối tuần, số lượng người chơi tăng, tiếng ồn còn tăng hơn nhiều nữa. Dân cư đã nhiều lần gọi điện cho chủ sân để phản ánh, nhưng không nghe máy.

Khi chúng tôi đã phản ánh đến công an phường, nhà chức trách xuống rất kịp thời nhưng chỉ được một hôm. Mọi chuyện sau đó vẫn lặp lại. Gia đình tôi phải làm cửa chống ồn nhưng vẫn không ăn thua.

Tôi xin hỏi, luật quy định thế nào về việc xây sân chơi thể thao cạnh khu dân cư, có quy định cụ thể về quy chuẩn khoảng cách, tiếng ồn, thời gian, vật liệu cách âm... không hay cứ mở ở đâu, chơi giờ nào cũng được.

Độc giả Việt Chung

>>Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn