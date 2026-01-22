Đội phản ứng nhanh Phú Quốc giúp khách Anh lấy lại 290 triệu đồng

Lực lượng công an cùng cơ quan chức năng địa phương can thiệp buộc resort hoàn trả hơn 290 triệu đồng cho hai du khách người Anh sau sự cố lễ tân bấm nhầm số tiền khi quẹt thẻ thanh toán.

Ngày 13/1, ông Terry và vợ Debra, du khách Anh, thanh toán tiền phòng tại một resort ở tổ 3, khu phố Cây Sao Hàm Ninh. Số tiền thực tế khoảng 29 triệu đồng nhưng nhân viên lễ tân đã bấm nhầm thành 290 triệu đồng. Sau đó, resort hứa hoàn tiền trong ba ngày nhưng không thực hiện. Một trong những lý do đưa ra là "chưa nhận được tiền của khách".

Jamie Farrar, một người bạn của vợ chồng ông Terry, đang kinh doanh ở Phú Quốc biết sự việc, đã gọi đến Trung tâm hỗ trợ khách du lịch của UBND đặc khu Phú Quốc để phản ánh, hôm 17/1.

Vợ chồng du khách Anh (phải) chụp ảnh cùng lực lượng chức năng sau khi nhận lại số tiền. Ảnh: UBND đặc khu Phú Quốc

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội phản ứng nhanh - nòng cốt là lực lượng công an - trực tiếp làm việc với du khách, người đại diện và lễ tân của resort để làm rõ sự việc. Cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở có văn bản cam kết thời gian hoàn trả cụ thể, không kéo dài gây ảnh hưởng đến lịch trình của khách. Ngày 19/1, toàn bộ số tiền hơn 290 triệu đồng được cơ sở lưu trú hoàn trả cho du khách.

"Lực lượng chức năng đã hỗ trợ họ nhiệt tình, duy trì liên lạc liên tục để đảm bảo số tiền được hoàn trả đúng cam kết", Jamie nói.

Ngày 22/1, đại diện UBND đặc khu Phú Quốc cho biết việc hỗ trợ du khách kịp thời giúp xây dựng hình ảnh Phú Quốc thân thiện, đáng tin cậy với khách quốc tế. Điều này cũng cho thấy hiệu quả của mô hình Đội phản ứng nhanh dù mới ở giai đoạn đầu thí điểm hoạt động.

Đội Phản ứng nhanh gồm Tổ phản ứng nhanh trên không gian mạng và Tổ phản ứng nhanh tại hiện trường, nằm trong kế hoạch phát triển du lịch bền vững của đặc khu Phú Quốc, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 2. Đội sẽ vận hành đường dây nóng 24/7, có nhiệm vụ can thiệp kịp thời các sự cố về du lịch.

Tú Nguyễn