Đội ôtô tình nguyện chống dịch

Long AnHơn 40 ôtô cùng tài xế tình nguyện mỗi ngày đưa đón các y, bác sĩ đến các điểm tiêm vaccine hoặc chở vật tư, trang thiết bị cho các điểm cách ly.

Chiếc ôtô bán tải chở mùng mền, bột giặt, kem đánh răng dừng lại trước khu cách ly tập trung ở phường 7, TP Tân An. Sau hơn 30 phút xuống hàng, Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi, kinh doanh xây dựng) nhìn đồng hồ đã gần 21h, rồi lái xe trở về nhà. Tắm rửa, ăn tối xong, anh mở điện thoại vào group làm việc chung của đội để nhận nhiệm vụ ngày mai: "6h30 đến phòng khám phường 2 đón đội tiêm vaccine, nhận dụng cụ đưa đến điểm tiêm,... 17h chở dụng cụ tiêm về phòng khám phường 2".

"Bình quân một ngày tụi mình di chuyển khoảng 2 đến 5 địa điểm khác nhau, mỗi chuyến khoảng 5-7 km, chạy luôn thứ 7, chủ nhật", Hoàng Anh nói.

Xe bán của tài xế Hoàng Anh chở hàng nhu yếu phẩm đến khu cách ly tập trung tại TP Tân An tối 9/8. Ảnh: Hoàng Nam

Hoàng Anh là một trong 44 tài xế xe thuộc "Đội xe phản ứng nhanh" do Hội doanh nghiệp trẻ Long An thành lập, họ bắt đầu tham gia lực lượng chống dịch hồi đầu tháng 8. Đội xe thuộc nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, từ xe bán tải đến 16 chỗ, ngoài "cho mượn" xe và tài xế, toàn bộ chi phí nhiên liệu, trang bị bảo hộ họ cũng tự trang trải.

Buổi trưa, tại khu vực công viên phường 2, TP Tân An, Lê Tấn Phát (36 tuổi, Đội trưởng Đội phản ứng nhanh TP Tân An) tập hợp các tài xế trong đội, phát đồ bảo hộ và hướng dẫn họ trang bị an toàn. Trong khi nhóm tài xế đang bàn kế hoạch làm việc trong ngày, một xe khác trong đội vừa đưa nhóm 5 y, bác sĩ đến điểm lấy mẫu gần đó.

Nhóm 5 y, bác sĩ được đội xe đưa đến điểm lấy mẫu tại phường 2, TP Tân An. Ảnh: Hoàng Nam

"Một số anh em trong đội có con nhỏ, cũng lo ngại nguy cơ lây nhiễm, nhưng chúng tôi tự động viên nhau cố gắng giữ an toàn, góp sức cùng với các y, bác sĩ sớm đẩy lùi dịch bệnh", Phát nói. Để đảm bảo an toàn, mỗi xe đều được khử khuẩn trước và sau mỗi buổi chạy, các tài xế cũng được test nhanh Covid-19.

Ngoài 10 xe tại TP Tân An, đội phản ứng nhanh còn có 20 xe tại huyện Đức Hòa, 17 xe tại huyện Bến Lức.

Bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An cho biết, từ đầu tháng đến nay, đơn vị này đã nhận được đăng ký tình nguyện hỗ trợ khoảng 100 xe nhận đưa đón y bác sĩ, chở vật tư lẫn xe cứu thương từ người dân lẫn các đơn vị kinh doanh. Ngoài ra, trên 500 cán bộ, người dân cũng đã đăng ký tình nguyện tham gia chống dịch.

"Các đội xe rất nhiệt tình, khi chúng tôi cần xe đến các vùng sâu hàng trăm km như Đồng Tháp Mười, chỉ cần gọi điện báo là họ điều xe đến ngay", bà Tú nói.

Các thành viên đội phản ứng nhanh bên những chiếc xe hỗ trợ phòng chống dịch sáng 9/8. Ảnh: Hoàng Nam

Long An đã ghi nhận trên 10.400 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng, đứng thứ 3 cả nước sau TP HCM và Bình Dương, 114 ca tử vong.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Long An đã phát đi lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân tình nguyện đăng ký tham gia các hoạt động chống dịch.

Tỉnh đang triển khai chiến dịch tiêm chủng diện rộng, hướng đến miễn dịch cộng đồng cho trên 1,3 triệu người từ đủ 18 tuổi trở lên từ nay đến cuối tháng 9.

Hoàng Nam