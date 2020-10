Đồi núi tiếp tục sạt lở do mưa to

Mưa to khiến nhiều quả đồi ở Hà Tĩnh sạt lở, một số ngọn núi ở Nghệ An, Quảng Trị bị nứt kéo dài, hàng trăm hộ dân phải di dời.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão Molave, ngày 28-29/10 các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị mưa to, lũ sông lên báo động 1-2. Tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, 8 vụ sạt lở đồi xảy ra tại các xã Thọ Điền, Quang Thọ, Hương Minh và thị trấn Vũ Quang.

Ông Nguyễn Thường Thọ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Quang, cho biết đất đồi sạt lở, xô đổ một số bờ rào, chuồng gia súc, mái che của nhà dân. Lượng bùn đất phủ dày khoảng 30 cm. Rất may người dân đã di dời đi nơi khác tránh trú từ vài hôm trước.

Đồi lở, hàng trăm khối đất đá tràn vào nhà dân ở thị trấn Vũ Quang ngày 28/10. Ảnh: Hùng Lê

Nhà chức trách Hà Tĩnh đã phát công điện di dời hàng nghìn hộ dân ở các vùng nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất tại huyện Vũ Quang, Thạch Hà, Kỳ Anh, Hương Sơn, Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh.

39 hộ với 137 nhân khẩu ở xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cũng phải di dời vì các dãy núi sau nhà có nguy cơ sạt lở.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch xã Hưng Yên Nam, cho biết vài ngày trước, người dân phát hiện nhiều vết nứt chạy dọc sườn núi Rày và Rậm ở xã Hưng Yên Nam. Vết nứt dài hàng chục mét, nơi rộng nhất 30 cm.

"Địa bàn đang mưa, núi có nguy cơ sạt lở nên chúng tôi quyết định di dân. Đến tối nay, việc di dời đã hoàn thành. Những hộ dân này chủ yếu đến tạm trú tại nhà người thân cho tới khi chính quyền nhận thấy an toàn, cho trở về", ông Hiếu nói.

Nhà dân tại xã Hưng Yên Nam thuộc diện phải di dời. Ảnh: CTV.

Tình trạng sạt lở tại núi Rày và Rậm ở Hưng Yên Nam từng xảy năm 2016, đe dọa hàng chục hộ dân sinh sống ở chân núi vào mùa mưa.

Hôm nay, huyện Kỳ Sơn cũng di dời 56 hộ với 156 hộ tại xã Bảo Nam có nhà dưới các khu vực núi có nguy cơ bị sạt lở. Hơn một tuần trước, Kỳ Sơn đã sơ tán hàng trăm hộ dân ở các xã như Mường Ải, Mường Típ, đến các lán tập trung, trường học để tránh nguy cơ sạt lở đất.

Ngày 28-29/10, 32 hộ với 165 người dân ở thôn La Ri Lào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũng phải di dời khẩn cấp do nguy cơ lở núi.

Ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch huyện Hướng Hóa, cho hay người dân báo vết nứt trên núi Tà Bang ở sau khu dân cư thôn La Ri Lào. Kiểm tra thực địa, nhà chức trách phát hiện vết nứt dài 200 m kéo dài theo sườn núi, rộng từ 0,2 đến 0,5 m. Độ sâu của vết nứt chưa xác định. Cách vết nứt không xa là một ngọn núi khác, mới bị sạt lở trong tháng 10, may mắn không gây thiệt hại.

Di dời 165 người dân vì vết nứt 200m trên núi Vết nứt dài 200 m trên núi Tà Bang. Video: Trọng Tường

UBND xã Hướng Sơn đề nghị huyện Hướng Hóa có phương án di dời các hộ dân đến ở khu vực khác để đảm bảo an toàn về lâu dài.

Tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, lúc 1h sáng 18/10 cả quả núi sạt xuống, vùi chết 22 quân nhân Đoàn Kinh tế quốc phòng 337.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến 31/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa to, phổ biến 100-250 mm; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 350 mm. Từ ngày 30/10 đến 31/10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Trước đó từ ngày 6 đến 20/10, miền Trung xuất hiện mưa lớn, lũ lên nhanh, nhiều nơi sạt lở đất, làm 130 người chết và 20 người mất tích.

Hoàng Táo - Đức Hùng - Nguyễn Hải