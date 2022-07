Đời nhiều biến cố của diễn viên 'Người giàu cũng khóc'

Verónica Castro - nữ chính phim "Người giàu cũng khóc" - dang dở nhiều cuộc tình, sống cô đơn tuổi xế chiều.

Ngày 22/7, truyền thông Mexico đưa tin diễn viên Verónica Castro chỉ trích Hiệp hội Diễn viên nước này vì chưa từng hỗ trợ hội viên. "Tôi đã đóng góp cho hội trong hơn 50 năm, nhưng họ chưa bao giờ cho tôi bất cứ quyền lợi gì. Thậm chí, khi sinh con trai, tôi đã phải cầm cố xe hơi", diễn viên nói. Verónica Castro hiện 70 tuổi, sống một mình và từ lâu không còn tham gia phim ảnh.

Sinh năm 1952 ở Mexico, trong gia đình có bố là nhà sản xuất phim, mẹ là ca sĩ, Verónica Castro được tạo điều kiện theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, bố mẹ ly hôn từ nhỏ, bà sống cùng ông bà ngoại.

Ca khúc nhạc phim 'Người giàu cũng khóc' Verónica Castro hát ca khúc chủ đề trong phim "Người giàu cũng khóc". Video: Televisa

Từ năm 14 tuổi, bà đã bắt đầu ca hát, diễn xuất. Tuy nhiên, đến những năm 1979, diễn viên mới thực sự nổi tiếng nhờ vai Mariana Villareal trong phim Người giàu cũng khóc. Đóng vai cô gái mồ côi gặp nhiều biến cố cuộc sống, bà chinh phục khán giả bởi vẻ đẹp rực rỡ, diễn xuất tự nhiên. Thập niên 1980, Verónica Castro trở thành tên tuổi được yêu thích trong cộng đồng Latin và một số nước, trong đó có Việt Nam. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, bà còn là ca sĩ nổi tiếng, có 32 album.

Sự nghiệp rực rỡ nhưng Verónica Castro gặp nhiều trắc trở đường tình. Theo tờ Milenio, những năm 1970, bà gặp và yêu đồng nghiệp hơn 19 tuổi - Manuel Valdés, sinh con trai ở tuổi 22, năm 1974. Manuel Valdés vốn nổi tiếng đào hoa, ông nhiều lần thừa nhận là người lăng nhăng, có con với nhiều phụ nữ. Họ chia tay sau một thời gian vì không hợp.

Veronica Castro thời trẻ. Ảnh: Instagram Veronica Castro

Sau này, bà hẹn hò người đàn ông khác tên Enrique Niembro, có con trai thứ hai. Họ từng lên kế hoạch làm đám cưới nhưng đổ bể phút chót. Theo trang World today news, nhà thiết kế trang phục Mitzy có mặt bên cạnh diễn viên vào ngày Enrique Niembro gọi điện hủy hôn. Khi ấy, bà ngất đi vì sốc. Minh tinh cũng từng yêu diễn viên Jorge Alberto Riancho, ca sĩ Víctor Yturbe, Jorge Martinez... nhưng không đi đến đâu. Bà cũng vướng tin đồn yêu đồng giới diễn viên Yolanda Andrade.

Làm mẹ đơn thân nhiều năm, Verónica Castro nuôi hai con trưởng thành. Con trai cả Cristian Castro là ca sĩ nổi tiếng ở Mexico, từng được để cử giải Grammy. Con trai thứ Michelle Saez Castro là đạo diễn, nhà sản xuất phim.

Tuy nhiên, quan hệ mẹ con của Verónica Castro không tốt đẹp. Theo tờ People, bà mâu thuẫn với con trai và con dâu. Năm 2008, trong phiên tòa với vợ Valeria Liberman, Cristian Castro thừa nhận từng đánh mẹ bốn lần, giật tóc bà để bênh vực vợ. Thế nhưng, sau đó anh cũng bạo hành vợ, ly hôn. Năm 2012, Cristian Castro nói trên kênh Televisa về khao khát gặp bố đẻ nhưng bị mẹ ngăn cản. Diễn viên sau đó nói bà không hề cấm họ đoàn tụ, cảm thấy bị phản bội khi hai cha con tay bắt mặt mừng trên báo.

Verónica Castro ở tuổi 70. Ảnh: Ảnh: Instagram Veronica Castro

Ở tuổi thất thập, Verónica Castro sống trong căn biệt thự ở Acapulco, Mexico. Bà từng nói trên trang Batilmoresun rằng luôn cảm thấy cô đơn, thường xuyên nhớ về những khoảnh khắc ở bên con cái. Điều an ủi bà là khi ra đường, nhiều người hâm mộ vẫn nhận ra và gọi tên. Lần gần nhất bà đóng phim năm 2018, với series The house of flowers do Netflix sản xuất. Một năm sau, nữ diễn viên tuyên bố giải nghệ. Trên Instagram, bà thường xuyên hồi tưởng giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp, đăng những bức ảnh thời trẻ.

Thanh Thanh (theo People, Milenio, World today news)