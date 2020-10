Đôi nhân tình Việt kiều vượt nỗi đau bị tạt axit

Giấu gương mặt loang lổ sẹo sau khẩu trang, khóe mắt Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada) đỏ quạch khi con gái cất tiếng khóc chào đời, mở ra cuộc sống mới cho gia đình họ.

Đầu tháng 10 - mùa thu ở Vancouver, Canada, Võ Duy Nghiêm và Nguyễn Thị Ngọc Trâm, 27 tuổi, nắm tay nhau đi bộ dưới hàng phong. Chiếc kính cận và khẩu trang kéo giãn tối đa không che hết những vết sẹo bao trọn gần hết khuôn mặt nam thanh niên. Họ là đôi tình nhân Việt kiều Canada bị tạt axit ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) hồi tháng 2/2019 - khi về quê ăn Tết.

"Với tôi, mỗi lần đi dạo cùng Nghiêm không chỉ là dành cho nhau những khoảnh khắc riêng tư mà còn là bài tập trị liệu tâm lý cho anh ấy. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi choàng tỉnh giấc vì ám ảnh cảnh kẻ lạ mặt tạt axit, rút dao cắt chân Nghiêm. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào kinh khủng sợ như vậy", Trâm nói.

Nghiêm và Trâm đi dạo ở Vancouver, Canada, hồi đầu tháng 10. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trâm từng làm nhân viên trong tiệm nail của Võ Duy Hoàng - anh ruột Nghiêm. Năm 2014, khi Nghiêm được anh bảo lãnh qua Canada lao động theo diện thường trú nhân, hai người gặp rồi yêu nhau. Sau đó, họ tách ra làm riêng ở một thành phố khác, rồi quay lại Vancouver sinh sống, mở tiệm khác.

Tối 9/2/2019, vài ngày sau khi về Việt Nam đón Tết cùng gia đình, đôi tình nhân chở nhau bằng xe máy ngắm cảnh dọc bờ biển xã Bình Thạnh. Đến đoạn vắng, họ thấy hai người đàn ông đứng ở góc đường nhưng không bận tâm. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau Nghiêm loạng choạng tay lái khi hai người đó đuổi theo áp sát, tạt axit khiến mặt và toàn thân anh bỏng rát. Trâm chỉ bị axit văng vào một số chỗ. Cả hai ngã nhoài, hoảng loạn.

"Một tên xộc về phía mình, tôi nghĩ là cướp nên giơ tay lên trời. Nhưng hắn không tấn công tôi mà quay về phía Nghiêm, rút dao đâm liên tục vào chân anh ấy", Trâm kể.

Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, được hãng bảo hiểm ở Canada đưa qua Thái Lan, sau đó về lại Canada điều trị. Anh vừa tức giận kẻ thủ ác, vừa đau khổ khi nghĩ mình sẽ bị mù vĩnh viễn, gương mặt biến dạng, hai chân không thể đi lại. Khi vào phòng hồi sức, Trâm bất ngờ đeo nhẫn của mình vào tay anh, nói "dù chuyện gì mình cũng ở bên nhau" khiến Nghiêm bật khóc.

Trong 4 tháng điều trị tích cực sau đó, Nghiêm liên tiếp chịu đau đớn từ những cuộc phẫu thuật xử lý di chứng của axit. Trâm gần như túc trực ở bệnh viện để động viên người yêu dù bản thân cô vẫn chưa hết sốc. Một tháng rưỡi tiếp theo, Nghiêm phải điều trị tâm lý không chỉ vì nỗi đau thể xác, mà luôn nhìn thấy các chỉ dẫn kẻ chủ mưu ra tay với mình lại là người thân. Mất thêm 4 tháng, Trâm mới thuyết phục được anh ra ngoài hít thở khí trời.

"Cũng may lúc đó vắng vẻ, không ai nhìn thấy nên anh không mặc cảm, đi lại thoải mái với đôi nạng. Sau này, mỗi cuối tuần, chúng tôi đi chơi nhiều nơi, đua thuyền, cắm trại, thu hoạch hoa quả, để anh khuây khỏa", Trâm kể.

Nghiêm tập đi lại trên đôi nạng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật, Nghiêm thấy mình rất may mắn khi luôn có người yêu bên cạnh. Tháng 8/2019, sau nửa năm gặp nạn, anh lặng người ngày cô báo tin có thai, mong tình yêu của mẹ con cô sẽ giúp anh bình phục nhanh hơn. "Tôi vui mừng vì hạnh phúc sẽ khỏa lấp cuộc sống phía trước vốn đầy tăm tối, nhưng cũng rất lo bởi suốt thời gian dài điều trị với đủ loại thuốc có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con", anh Nghiêm nói.

9 tháng Trâm mang thai là những ngày không dễ dàng với cả hai. Nghiêm vẫn tiếp tục phẫu thuật, chịu đau đớn, còn Trâm mất ngủ triền miên vì lo cho anh. Hồi tháng 5 cô sinh bé gái, vì Covid-19 đang hoành hành nên bệnh viện chỉ cho mình Nghiêm bên cạnh vợ. Anh rớt nước mắt khi con cất tiếng khóc chào đời.

"Sau biến cố khủng khiếp chúng tôi được ban tặng một thiên thần. Con gái giống hệt Nghiêm, như sự bù đắp cho mất mát và tiếp thêm cho anh sức mạnh. Từ ngày có con, anh lần đầu tự tin trở lại khi chụp ảnh cùng tôi", Trâm nói, giọng xúc động.

Hiện, Nghiêm đã tự đi lại mà không cần nạng. Những cơn giận dữ đã dần lắng xuống bởi anh nghiệm ra rằng những suy nghĩ tiêu cực chỉ khiến mình chìm trong mệt mỏi, đau khổ và tạo gánh nặng cho người thân.

Nghiêm và con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định được nghi can tạt axit anh Nghiêm nhưng người này đang ở Canada. Cơ quan điều tra đã đề nghị Bộ Công an phối hợp với Interpol để sớm làm rõ vụ án.

Trước đó, trích xuất camera an ninh ở nhiều khu vực, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định hai nghi can gây án cao chừng 1,6 m, dáng gầy, nói giọng miền Bắc. Chúng bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, đi xe máy có gắn giỏ phía trước.

Thạch Thảo