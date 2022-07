Đôi nhân tình hành hạ bé Vân An hầu tòa

TP HCMSáng 21/7, Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái bị xét xử công khai về hành vi đánh tử vong bé Vân An, 8 tuổi, con riêng của Thái.

Trang, 27 tuổi, bị Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) xét xử về các tội Giết người, Hành hạ người khác theo Điều 123 và 140 Bộ luật Hình sự; tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Thái, 37 tuổi, cha bé Vân An, bị cáo buộc tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm theo Điều 389; tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Để phục vụ việc xét xử, toà triệu tập 4 người làm chứng và 2 giám định viên. Có 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Vân An; Trang có một luật sư; Thái có 2 luật sư.

Trước đó, toà lên kế hoạch xét xử kín vụ án, nhằm bảo vệ nạn nhân là trẻ em, theo quy định. Tuy nhiên, do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm, nên toà quyết định đưa ra xét xử công khai để răn đe và phòng ngừa xã hội chung.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Ảnh: Facebook Trang Nguyen

Trước ngày diễn ra phiên xử, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ gia đình nạn nhân) kiến nghị toà trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu thay đổi tội danh đối với Thái từ Hành hạ người khác sang Giết người.

Theo bà Nữ, hồ sơ thể hiện, từ 22h14 ngày 10/12/2021 đến hơn 2h sáng hôm sau, Trang và Thái dùng roi, thanh kim loại đánh vào đầu bé An trong tình trạng cháu không mặc quần áo. Thái là cha ruột của bé An nhưng đã cùng Trang chửi mắng, dùng hung khí nguy hiểm đánh đập con. Các lần khác Trang đánh bé, người cha này đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera.

"Hành động này của Thái là cùng thực hiện phạm tội, là động cơ, động lực thúc đẩy Trang càng đánh bé An một cách man rợ", luật sư nêu quan điểm. "Mặc dù Thái đổ tội cho Trang, cho rằng đã can ngăn, nhưng lời khai này mâu thuẫn với diễn biến vụ án. Thái phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của con mình".

Người dân thắp nến cầu siêu cho bé Vân An tại chung cư Sai Gon Pearl, cuối năm 2021. Ảnh: Đình Văn

Năm 2020 Thái ly hôn, nuôi bé Vân An, và sống như vợ chồng với Trang tại chung cư Sai Gon Pearl (quận Bình Thạnh). Khoảng tháng 10/2021, bé An học trực tuyến tại nhà nên Thái giao con cho Trang chăm sóc, dạy kèm.

Theo cáo trạng, do cha mẹ Thái không đồng ý cho con kết hôn với Trang, Thái cũng không muốn có con với người tình, nên Trang ghen tuông, tức tối. Cô ta từng tìm mẹ cháu Vân An yêu cầu không được gặp con.

Từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang nhiều lần dùng roi mây, cây gỗ đánh bé An. Có lần bị can không cho cháu mặc quần áo, bắt quỳ gối, giơ hai tay lên cao rồi đánh; nhốt vào chuồng chó; hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ mới được đứng dậy. Thái không can ngăn mà còn cùng người tình la mắng, cầm cây đánh con.

Khuya 10/12/2021 đến hơn 2h sáng hôm sau, đôi tình nhân thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của cô bé. Riêng ngày 22/12/2021, từ 14h đến 18h, Trang liên tục đánh bé An bằng cây gỗ, đạp vào người... khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong. Khi biết người tình đánh Vân An tử vong, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu, gây cản trở quá trình điều tra.

Trang và Thái thừa nhận toàn bộ hành vi hành hạ bé An nhưng cho rằng "đánh cháu An là để ngoan và học giỏi hơn". Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy bé là học sinh giỏi, ngoan, lễ phép với thầy cô.

Trang bị truy tố tội Giết người với nhiều tình tiết tăng nặng là: giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và động cơ đê hèn.

Ngân Nga - Đình Văn