Đôi nhân tình bị cáo buộc hành hạ nhóm trẻ 'diễn xiếc phun lửa'

Cần ThơNguyễn Văn Lượm và người tình, cùng 3 nghi can, bị cho là lập đường dây chăn dắt, ép nhóm trẻ "ngậm dầu, phun lửa" tại các quán nhậu để xin tiền.

Ngày 15/10, Lượm (35 tuổi) cùng vợ hờ Lư Thị Thu Trang (38 tuổi), Lư Quốc Phú (32 tuổi, em Trang) bị Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi Hành hạ người khác.

Liên quan đến vụ việc, một số người cũng bị công an đưa về trụ sở để làm rõ hành vi.

Vợ chồng hờ Nguyễn Văn Lượm và Lư Thị Thu Trang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, 3 tháng qua, Lượm và Trang sống cùng 4 đứa trẻ là anh em ruột 9-14 tuổi, quê Vĩnh Long.

Hàng ngày, Lượm thuê Phú, hai con gái 15 tuổi của Trang cùng một số người khác chở các bé đến những quán nhậu, điểm vui chơi, giải trí ở trung tâm Cần Thơ để biểu diễn "ngậm dầu, phun lửa". Bốn đứa trẻ sẽ "diễn xiếc" từ 20h đến rạng sáng hôm sau để xin tiền, nộp cho Lượm và Trang.

Lượm trả công cho Phú và 2 con của người tình 200.000 đồng/đêm; mỗi đứa trẻ được 50.000-100.000 đồng/ngày để tiêu xài và chơi game. Ngoài ra, Lượm trả tiền cho cha mẹ nhóm trẻ khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng.

Trung bình mỗi tháng Lượm và người tình thu lợi bất chính khoảng 30 triệu đồng.

An Bình