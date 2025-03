Đội nhà sẽ chịu phạt góc nếu thủ môn giữ bóng quá 8 giây

Theo điều chỉnh của Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB), từ mùa sau, thủ môn được giữ bóng 8 giây, tăng so với 6 giây như luật hiện hành, nhưng sẽ khiến đội nhà chịu phạt góc nếu vi phạm.

Thay đổi quan trọng này vừa được IFAB thông qua trong cuộc họp thường niên của hội đồng tại Belfast, Bắc Ireland ngày 1/3. Tuy nhiên, luật mới với các thủ môn sẽ chỉ có hiệu lực từ mùa 2025-2026.

Mục đích ban đầu của luật 6 giây hiện hành là ngăn thủ môn giữ bóng quá lâu, nhưng luật này hiếm khi được áp dụng. Theo AP, các thử nghiệm đang diễn ra tăng giới hạn lên 8 giây - với 5 giây cuối được trọng tài đếm ngược trên tay. Nếu thủ môn vi phạm, đối thủ có thể hưởng ném biên hoặc đá phạt góc.

Có hai lý do khiến luật 6 giây khó được áp dụng. Thứ nhất, luật này khiến thủ môn đôi khi phải thả bóng dù vẫn đang bị cầu thủ đối phương bao vây. Thứ hai, hình phạt cho việc giữ bóng quá 6 giây - cho đối phương đá phạt gián tiếp trong vòng cấm - là quá nặng.

Ederson (phải) từ chối trả bóng cho Thomas Partey sau khi để thủng lưới, trong trận Man City gặp Arsenal trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 26/4/2023. Ảnh: AFP

Premier League 2, giải trẻ dành cho lứa U23, là một trong những giải đang thử nghiệm quy định mới dành cho thủ môn. Việc thử nghiệm cũng được diễn ra ở Malta. Và những kết quả tích cực của các thử nghiệm này khiến IFAB đi đến quyết định thay đổi luật từ mùa sau.

FIFA cũng sẽ cung cấp báo cáo cho IFAB về tiến độ của hệ thống Hỗ trợ Video (VS), dự kiến sẽ được sử dụng trong các giải đấu không có đủ nguồn lực để triển khai đầy đủ công nghệ Trợ lý trọng tài video (VAR).

Với VS, HLV có thể yêu cầu xem xét lại các quyết định. Trọng tài cũng có thể thay đổi quyết định nếu cho rằng đã có "lỗi rõ ràng và hiển nhiên" sau khi xem lại băng hình.

Nếu một quyết định được thay đổi, HLV vẫn có hai quyền yêu cầu xem xét lại tình huống. Một quyền yêu cầu xem xét lại cũng sẽ bị mất nếu quyết định ban đầu được giữ nguyên.

VS mới chỉ được thử nghiệm trong các giải đấu của FIFA, gồm Giải vô địch bóng đá nữ U17 và U20 thế giới. Những phát hiện và phản hồi từ việc sử dụng công nghệ này tại các giải đấu đó sẽ được thảo luận tại cuộc họp thường niên tới tại Belfast. Nhiều liên đoàn quốc gia cũng được hoan nghênh đăng ký với FIFA để tự mình thử nghiệm VS.

Chưa rõ các giải hạng dưới của bóng đá Anh có thử nghiệm VS hay không, hoặc thậm chí có đủ điều kiện để làm như vậy hay không do số lượng camera được lắp đặt ngay cả tại các trận đấu ở League Two - giải hạng Tư của Anh.

Tình huống ví dụ cho khác biệt giữa luật việt vị cũ và mới. Theo luật cũ, cầu thủ tấn công sẽ bị việt vị nếu có một phần cơ thể ở dưới hậu vệ cuối cùng đối phương. Còn luật mới, tình huống này được tính là không việt vị. Ảnh: FIFA

IFAB cũng sẽ được cập nhật về tiến độ các thử nghiệm luật việt vị mới, theo đề xuất của HLV huyền thoại Arsene Wenger. Cựu HLV Arsenal, hiện là giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, lần đầu thảo luận về "sáng kiến" thay đổi luật việt vị này vào năm 2020.

Theo luật mới do Wenger đề xuất, cầu thủ tấn công chỉ bị tính là việt vị nếu nhận bóng ở dưới 100% cầu thủ phòng ngự cuối cùng bên phía đối phương. Với luật hiện hành, chỉ cần một bộ phận của cầu thủ tấn công ở dưới hậu vệ cuối cùng của đối thủ là sẽ bị thổi việt vị.

Wenger muốn sửa luật việt vị để mang lại lợi thế lớn hơn cho các cầu thủ tấn công. Luật này đã được thử nghiệm ở cấp độ U18 tại Italy.

Hồng Duy