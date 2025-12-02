Đồi mồi dứa nặng 17 kg mắc lưới ngư dân

Đà NẵngTrong lúc đánh bắt trên vùng biển Tỉnh Thủy, anh Nguyễn Cao Giới phát hiện một con đồi mồi dứa mắc lưới, đưa vào bờ và bàn giao cho lực lượng chức năng, sáng 2/12.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú phối hợp Đồn Biên phòng Tam Thanh và các đơn vị liên quan tiếp nhận một con rùa biển do anh Giới tự nguyện bàn giao và thả về biển an toàn. Con đồi mồi dứa nặng khoảng 17 kg, dài gần 70 cm, bề ngang 50 cm, sức khỏe ổn định.

Đồi mồi được kiểm tra sức khỏe, đo kích thước, cân nặng trước khi tiếp nhận bàn giao. Ảnh: Nam Nguyễn

Anh Giới cho biết khi kéo lưới phát hiện rùa biển, anh nhận ra đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, được pháp luật bảo vệ nên lập tức trình báo. Lực lượng chức năng sau đó có mặt kiểm tra, xác nhận chủng loại và phối hợp thả về lại môi trường tự nhiên.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú khuyến cáo ngư dân khi gặp rùa biển hoặc các loài động vật hoang dã quý hiếm cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Lực lượng chức năng tiếp nhận bàn giao đồi mồi từ anh Giới (hàng dưới, bên trái). Ảnh: Nam Nguyễn

Đồi mồi dứa thuộc họ Vích, phân bố ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, được xếp vào nhóm nguy cấp theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế và ghi trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngọc Trường