Đổi màu sơn ôtô, làm gì để không bị CSGT phạt?

Tôi tính ra Tết sẽ đi sơn lại ôtô từ màu trắng sang màu đỏ mận, hoặc vàng mỡ gà, cho tươi mới, thì phải làm những thủ tục gì cho đúng pháp luật? (Toàn Lê)

Luật sư tư vấn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (Thông tư 24), thì bạn có trách nhiệm đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra đối với xe thay đổi màu sơn. Như vậy, việc thay đổi màu sơn của xe không bị cấm nhưng bạn phải đưa xe đến cơ quan đăng ký để kiểm tra.

Việc bạn thay đổi màu sơn xe mà không làm đầy đủ thủ tục đăng ký thay đổi màu sơn để được cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe đối với ôtô, sẽ bị xử phạt 2-4 triệu đồng, theo quy định tại điểm d, khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Do bạn không nói rõ bạn đang sống ở tỉnh thành nào, nên theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 4 Thông tư 24 thì bạn có thể liên hệ Phòng CSGT thuộc Công an tỉnh/thành phố, hoặc Công an quận/huyện nơi bạn đang sinh sống để hỏi và làm việc về việc thay đổi màu sơn xe của bạn (không bị hạn chế về màu sắc).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 24, thì khi xe thay đổi màu sơn sẽ thuộc trường hợp được cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe. Vì vậy, theo Điều 10 và Điều 17 thông tư này, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Giấy khai đăng ký xe, CCCD hoặc hộ chiếu, Chứng nhận đăng ký xe.

Về trình tự thủ tục: việc thay đổi màu sơn xe sẽ được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến một phần. Cụ thể, theo quy định tại Điều 9 và Điều 18 Thông tư 24 và thực tế công tác đăng ký thay đổi màu sơn xe, thì bạn cần làm các bước sau:

- Đăng nhập cổng dịch vụ công và kê khai đầy đủ các nội dung quy định trong Giấy khai đăng ký xe (trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe).

- Sau khi kê khai thành công, bạn sẽ được nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ do cổng dịch vụ công thông báo qua tin nhắn điện thoại, hoặc qua địa chỉ thư điện tử để liên hệ cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký xe.

- Bạn liên hệ, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục theo quy định, nộp hồ sơ cấp đổi như đã nêu trên và nộp lệ phí. Đồng thời, bạn phải mang xe đến để kiểm tra.

- Mang xe đi sơn lại xe theo đúng màu sơn mới đã đăng ký.

- Mang xe đã được sơn màu sơn mới đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra.

- Nhận giấy hẹn và quay lại cơ quan đăng ký xe để được cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe với màu sơn mới.

Luật sư Ngô Quí Linh

Giám đốc Công ty luật TNHH MTV Mai Đăng Khang