Đối mặt án tù vì nhét chì vào bụng cá để gian lận giành giải thưởng

MỹCần thủ Curtis Lee Daniels bị bắt với cáo buộc hình sự do gian lận để giành giải thưởng 10.000 USD tại cuộc thi câu cá ở Texas, đối mặt án tù từ 2 đến 10 năm và phạt tiền.

Daniels bị bắt ngày 8/3 sau khi máy dò kim loại phát hiện có 3 hòn chì bên trong con cá vược mà anh ta mang tham dự giải đấu Lake Fork Lure Company Tournament. Ba hòn chì không có dấu hiệu bị ăn mòn, cho thấy chúng mới được nhét vào con cá gần đây.

Nhà chức trách cũng tìm thấy những hòn chì khác cùng kiểu dáng và kích cỡ trên thuyền của Daniels. Trước khi bị phát hiện, Daniels đã giành được hai giải thưởng tổng giá trị 2.500 USD trong quá trình thi đấu.

Con cá vược được Curtis Lee Daniels mang đi dự thi bị phát hiện có ba hòn chì trong bụng. Ảnh: Texas Game Wardens

Daniels bị buộc tội vi phạm luật thi đấu câu cá, theo xác nhận của lực lượng Kiểm lâm Texas. Đây là tội hình sự cấp độ ba vì tổng số tiền thưởng của giải đấu vượt quá 10.000 USD.

Theo quy định của Sở Công viên và Động vật hoang dã Texas, việc thay đổi trọng lượng của cá "nhằm mục đích chứng minh rằng con cá tham gia giải đấu có chiều dài hoặc trọng lượng như vậy khi bị bắt" là vi phạm pháp luật.

Trong cuốn quy tắc của giải Lake Fork Lure Company Tournament, ban tổ chức nêu rõ rằng bất kỳ người nào cố gắng làm giả trọng lượng cá "sẽ bị truy tố theo luật liên bang".

Nếu bị kết tội, Daniels có thể phải đối mặt với án tù từ 2 đến 10 năm và khoản tiền phạt tới 10.000 USD theo luật Texas.

Curtis Lee Daniels bị bắt vì tội gian lận. Ảnh: Wood County Jail

Giải thưởng lớn nhất của cuộc thi sau đó đã được trao cho người chiến thắng thực sự, William McDaniel, đến từ bang Missouri, với con cá vược nặng hơn 4,6 kg.

Gian lận trong các cuộc thi câu cá là vấn nạn nghiêm trọng, trong những năm gần đây, nhiều người đã phải ngồi tù vì làm sai lệch kết quả để có lợi cho mình.

Tháng 5/2023, hai cần thủ đã bị bỏ tù 10 ngày và nhận án treo sau khi bị bắt quả tang gian lận tại một cuộc thi ở bang Ohio. Cả hai thừa nhận nhét hòn chì và những miếng cá phi lê vào trong bụng con cá dự thi để giành được hàng nghìn USD tiền thưởng tại cuộc thi Lake Erie Walleye Trail năm 2022. Bên cạnh bản án, họ còn bị tước giấy phép câu cá và phải giao nộp chiếc thuyền đã sử dụng trong cuộc thi.

Tuệ Anh (theo Yahoo, Nypost)