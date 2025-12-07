Đối mặt án tù vì bỏ mặc bạn gái chết cóng trên núi

ÁoThomas Plamberger, 36 tuổi, bị cáo buộc bỏ rơi bạn gái trong sáu tiếng rưỡi dưới cái lạnh thấu xương để một mình xuống núi, khiến cô tử vong.

Thomas bị cáo buộc bỏ rơi Kerstin Gurtner, 33 tuổi, khi cả hai đang leo lên ngọn núi cao nhất nước Áo, Grossglockner, vào tháng 1. Kerstin đã chết cóng ở cách đỉnh núi 45 m, giữa nhiệt độ -20 độ C sau khi bị bỏ lại "không được bảo vệ, kiệt sức và hạ thân nhiệt", các công tố viên cho biết.

Thomas, nhà leo núi giàu kinh nghiệm, phải đối mặt với mức án đến 3 năm tù sau khi bị buộc tội ngộ sát do bất cẩn nghiêm trọng, với cáo buộc rằng anh ta không chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp và phải chờ nhiều giờ mới liên lạc với đội cứu hộ.

Ánh sáng từ đèn pin đội đầu của cặp đôi vào khoảng 18h ngày 18/1. Ảnh: Webcam

Hình ảnh được nhà chức trách công bố cho thấy ánh sáng từ đèn pin đội đầu của cặp đôi rọi trên mặt đất vào khoảng 18h khi họ đang leo lên núi ngày 18/1. Sau khoảng sáu tiếng, đèn bắt đầu mờ dần vì hết pin và Kerstin bắt đầu kiệt sức.

Được Thomas động viên tiếp tục, cô cố gắng chinh phục đoạn đường cuối cùng của ngọn núi giữa những cơn gió lên tới 72 km/h trong khi chỉ mang giày đi tuyết đế mềm - loại giày không được thiết kế để sử dụng trên địa hình hỗn hợp ở độ cao lớn như vậy. Kerstin không thể đi xa hơn được nữa khi kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng giữa màn đêm.

Thomas một mình xuống núi, được cho là để đi tìm sự giúp đỡ. Khi rời khỏi bạn gái, dường như anh ta đã không đưa cô đến khu vực an toàn tránh gió, và không sử dụng túi ngủ hay chăn cứu hộ bằng nhôm, theo các công tố viên. Đội cứu hộ không thể tiếp cận Kerstin ngay vì những cơn gió mạnh như bão, cuối cùng phát hiện cô đã chết dưới chân cây thánh giá trên đỉnh núi vào sáng sớm 19/1.

Đội cứu hộ tìm thấy Kerstin Gurtner đã chết cóng trên núi tuyết cao 3.798 m. Ảnh: Kleine Zeitung

Công tố viên cho biết cặp đôi này đã bắt đầu leo núi muộn khoảng hai tiếng, tức là chuyến leo núi kéo dài đến tận tối, và không mang theo bất kỳ bộ dụng cụ khẩn cấp nào. Điều tra viên đã tiến hành đánh giá pháp y toàn diện ngay sau đó, kiểm tra điện thoại, đồng hồ thể thao, ảnh, video và hỏi các chuyên gia leo núi.

Thomas được xác định phải chịu trách nhiệm pháp lý với tư cách là "người hướng dẫn" chuyến leo núi, do dày dạn kinh nghiệm với các tour leo núi cao và đã lên kế hoạch cho chuyến đi này. Anh ta bị cáo buộc đã phớt lờ việc bạn gái thiếu kinh nghiệm và chưa bao giờ thực hiện một tour leo núi cao nào dài như vậy, không cân nhắc đến việc cô hạn chế thể lực, vẫn khuyến khích cô tiếp tục leo núi bất chấp điều kiện khắc nghiệt, không quyết định quay trở lại khi trời tối.

Các công tố viên cũng cáo buộc Thomas đã không gọi dịch vụ khẩn cấp kịp thời. Cả hai bị mắc kẹt từ khoảng 20h50, nhưng anh ta vẫn giữ im lặng khi một chiếc trực thăng cảnh sát bay trên đầu lúc 22h50.

Cảnh sát nhiều lần cố gắng liên lạc với Thomas, nhưng chỉ kết nối được vào khoảng 0h35 ngày 19/1, gần bốn tiếng sau khi hai người bị mắc kẹt. Chi tiết cuộc trò chuyện khi đó vẫn chưa rõ ràng, nhưng Thomas đã không liên lạc lại với lực lượng cứu hộ sau đó. Anh ta được cho là đã để điện thoại ở chế độ im lặng và cất đi, không nghe thấy bất kỳ cuộc gọi nào khác từ cảnh sát. Mãi đến 3h30, Thomas mới quyết định thông báo cho lực lượng cứu hộ, sau khi đã để Kerstin ở lại một mình.

"Khoảng 2h, Thomas đã bỏ rơi bạn gái trong tình trạng không được bảo vệ, kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất ý thức khoảng 50 m dưới đỉnh núi Grossglockner. Người phụ nữ đã chết cóng", tuyên bố của công tố viên cho biết.

Thông qua luật sư, Thomas phủ nhận các cáo buộc, khẳng định đã rời đi để tìm kiếm sự giúp đỡ và cái chết của Kerstin là một "tai nạn bi thảm".

Phiên tòa xét xử Thomas dự kiến bắt đầu vào tháng 2/2026.

Tuệ Anh (theo Daily Mirror, The Sun)