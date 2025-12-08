Đôi lời tâm sự gửi tới em

Anh luôn cố gắng đối xử tử tế với mọi người, tin rằng khi mình sống tử tế, trời sẽ đưa mình gặp đúng người.

Anh xin gửi đôi dòng tâm sự của mình với hy vọng có thể tìm được người phù hợp để cùng xây dựng tổ ấm. Anh sinh năm 1980, hiện là trưởng phòng kỹ thuật của công ty nước ngoài tại TP HCM. Anh hướng nội, sống tình cảm nhưng cũng mạnh mẽ và kiên nhẫn vượt qua khó khăn. Tính anh trầm, thường giải quyết mọi chuyện một mình và luôn cố gắng tự đứng dậy sau mọi biến cố.

Gia đình anh, anh là con một. Anh kém may mắn một chút khi ba mất từ sớm. Mẹ 70 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh. Anh sống khá độc lập, biết chăm sóc bản thân và chú trọng sức khỏe, thường xuyên tập thể dục, chơi thể thao, tập gym.

Anh là bố đơn thân, có bé gái 8 tuổi, mong muốn tìm một người để đồng hành cùng anh và làm mẹ của con gái anh, vì tuổi thơ của bé đã mất mẹ, bé bị thiếu tình thương từ người mẹ. Anh muốn một người sau này sẽ là người mẹ thương yêu con gái như con ruột của mình, không phân biệt con anh, con tôi. Và tất nhiên anh cũng yêu thương con em như con chúng mình.

Tuổi thơ con gái anh không nhiều hạnh phúc gia đình nên anh rất khao khát gặp được người phụ nữ xuất thân trong mái nhà ấm áp, người hiểu giá trị của sự bình yên trong hôn nhân. Anh luôn cố gắng đối xử tử tế với mọi người, tin rằng khi mình sống tử tế, trời sẽ đưa mình gặp đúng người.

Tết lại sắp đến, cái lạnh mỗi mùa cuối năm luôn khiến anh mong muốn tìm một người để cùng sưởi ấm, một nàng dâu mà mẹ và con gái anh chắc hẳn sẽ vui khi biết anh đã tìm được. Mẹ chưa bao giờ thúc ép nhưng biết mẹ lo cho anh nhiều. Anh cũng mong tìm được người để yên bề gia thất nhưng biết tình cảm không thể cưỡng cầu. Anh gửi vài dòng chân thành này lên đây.

Nếu em cảm thấy câu chuyện của anh chạm đến cảm xúc em theo một cách nào đó, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện. Mong được kết nối cùng với em. Cảm ơn VnExpress đã tạo cơ hội để mọi người gặp nhau. Cảm ơn em, người đã dành thời gian đọc lá thư này.

