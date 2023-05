Đôi lời của người lang thang tìm kiếm hạnh phúc thật sự

Anh tin rằng hạnh phúc đích thực nằm ở những giây phút nhỏ trong cuộc sống.

Rất biết ơn Hẹn hò VnExpress đã tạo nên diễn đàn để mọi người kết nối và tìm kiếm hạnh phúc thật sự. May mắn thay, biết đến chuyên mục và cũng bởi bản thân đang mong muốn gặp được bạn đời để cùng xây dựng gia đình đúng nghĩa, nên anh gửi bài viết này để tìm kiếm điều mình đang kiếm tìm.

Anh 34 tuổi, sinh ra ở vùng quê miền Tây trong gia đình rất bình thường, nếu không nói là vất vả. Anh có chiều cao trung bình và ngoại hình tương đối dễ nhìn. Về công việc, anh có việc làm ổn định và tin tưởng có thể chăm lo được cho gia đình nhỏ của mình nếu em khéo vun vén. Về tính tình, anh được nhiều người nhận xét là hiểu chuyện, hiền lành và biết lo cho gia đình, bởi anh đã phải tự bươn chải rất nhiều để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Anh thích ăn chay và quan tâm về đạo Bụt, giáo lý thâm sâu đã giúp anh rất nhiều để vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống chốn chợ đời này, và cũng là nơi anh quay về nương tựa để luôn làm mới và làm tốt bản thân mỗi ngày. Về tình cảm, anh luôn nghĩ rằng ai cũng có quá khứ và tương lai nên không đặt nặng quá khứ miễn rằng em vẫn chưa kết hôn.

Giờ có chút bình an mà suy ngẫm, anh thấy đến lúc để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Anh tin rằng hạnh phúc đích thực nằm ở những giây phút nhỏ trong cuộc sống, khi hai người cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đó và cùng vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống. Do vậy, anh mong gặp được người bạn đời cùng chí hướng, biết lắng nghe, có sự thấu hiểu và tôn trọng nhau, một người phụ nữ hiền lành và biết lo cho gia đình. Nếu em ở gần càng tốt, vì sau này mình có thời gian tới lui tới hai bên nội ngoại. Đặc biệt, nếu em không ngại yêu xa. Anh mong muốn khi có bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, chúng ta ngồi lại nghe nhau nói thay vì nói nhau nghe, cùng giải quyết, chia sẻ những giá trị trong cuộc sống, vượt qua khó khăn và cùng nhau xây dựng tương lai đầy hạnh phúc và an yên.

Đôi lời trên cũng tỏ rõ ít nhiều về anh, xin em hãy đọc cẩn trọng, nếu cảm thấy anh phù hợp với tiêu chí ban đầu của em, hãy viết thư gửi đến anh, vì anh rất trân trọng thời gian của mọi người.

Đợi em, người cùng anh kiên trì đi trên một con đường đúng đắn đã chọn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ