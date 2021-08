Đòi lại công bằng cho người bạn bị lợi dụng tình cảm

Tôi là tác giả bài: “Cung phụng bạn gái hai năm vẫn không có kết thúc đẹp”. Xin chia sẻ hành trình tôi đòi lại số tiền và lòng tự tôn cho bạn mình.

Tôi và bạn học chung từ cấp một, nhà gần nhau. Mẹ tôi rất quý bạn, còn nhận làm con nuôi. Bạn hiền như cục đất, chuyện sai hay oan trái cũng chỉ nhận về mình. Tôi coi bạn như anh em, người thân trong nhà. Bạn gái kém hai tuổi, bố làm bảo vệ, mẹ làm hộ lý ở bệnh viện tỉnh. Cô ấy không xinh, đen, lùn, nhìn già hơn bạn nhưng ra ngoài luôn tỏ ra lễ phép, ngoan hiền. Khi biết hai người đó thành đôi, tôi và các bạn mừng lắm. Bạn tôi cũng lùn, chỉ 1m63, hoàn cảnh khó khăn nên hay tự ti, chưa bao giờ có ý tiếp cận hay quen gái xinh, có điều kiện hơn mình.

Hai người họ quen nhau được hai bên gia đình ủng hộ, tôi chắc mẩm cuối cùng bạn mình cũng tìm được hạnh phúc. Ai ngờ cô bé nói với bạn là làm mất một số tiền lớn của công ty (mới ra trường xin việc không được nên vào làm tạm thủ kho chỗ công ty bạn tôi), sợ mọi người biết nên chỉ nói với mình bạn. Bạn tôi bán xe máy (tự tích góp để mua) để có tiền trả hộ người yêu mà không chút đắn đo. Lúc đó bạn mới ra trường, lương không cao, chăm chỉ làm thêm mỗi tháng cũng được hơn chục triệu thôi. Có 10 đồng thì bạn cho cô bé 9 đồng vì nàng hay than thở chuyện gia đình. Bán xe rồi bạn phải đi xe bus nửa năm. Vậy mà cô bé vẫn bị đuổi việc với lý do đặt điều, nói xấu sếp qua mạng nội bộ.

Tết bạn tôi lại phải đưa nửa lương thưởng cho bạn gái vì cô bé kêu không đi làm nữa, bị bố mẹ mắng chửi vì không có tiền mang về. Rồi tới Valentine bạn mua điện thoại đời mới nhất gần 20 triệu đồng tặng bạn gái, cô bé thích quá đã nói: "Không cưới được anh, em thề sẽ không bao giờ yêu ai khác". Chi gần trăm triệu đồng trong thời gian ngắn với hoàn cảnh của bạn vậy là rất cố gắng rồi, đến khi nghe cô bé kia nói thế, bạn vay tôi hơn 4 triệu để mua nhẫn cầu hôn gấp, mong cái gật đầu từ nàng. Cô bé nhận nhẫn nhưng lại kiếm cớ gây sự, kêu vứt nhẫn đi rồi, sau đó cho người nhà gọi điện nhắn tin sỉ nhục bạn tôi, bảo bạn xấu, nghèo, không xứng với con em họ. Bạn giấu chúng tôi, cứ bênh cô bé đó, cho rằng do người nhà cô thôi chứ cô ngây thơ, thánh thiện, thường xuyên đi chùa, đăng ảnh phật thì không thể là người như vậy được.

Tôi cũng cảm thấy có lỗi một phần vì trong hai năm họ yêu nhau, nhiều lần bạn tôi bảo mệt mỏi, muốn bỏ cuộc vì người yêu quá trẻ con, hay đòi hỏi, so sánh, bạo hành tinh thần lẫn thể chất; tôi vẫn động viên bạn cố gắng, an ủi rằng lấy về sẽ khác. Ngày cô bé gửi thiệp cưới về công ty cũ nhưng lại chặn mạng xã hội của bạn tôi, bạn biết nên buồn lắm, đi chơi chung nhóm mà chẳng nói chẳng rằng. Nội bạn mất đúng đợt giãn cách xã hội, xe khách bị cấm, bạn không còn tiền để thuê xe về chịu tang nên hai bố con tự đi xe máy cả ngàn cây số để về quê cho kịp. Tôi may mắn hơn bạn, công việc thu nhập tốt, có nhà riêng ở thành phố. Tôi ngỏ ý cho bạn mượn tiền nhưng bạn bảo tự lo được, không muốn phiền tôi thêm nữa.

Nghĩ mà cay cú hộ bạn nên tôi lên kế hoạch tìm hiểu thông tin sự việc từ hai phía suốt 4 tháng trời qua người thân, bạn bè, đồng nghiệp hai người họ. Nếu bạn tôi sai, tôi cũng không bênh. Sau khi thu thập đủ chứng cớ bất lợi của cô nàng cũng như gia đình cô bé, tôi đã hành động. Bạn tôi bị cô bé và gia đình họ đối xử như thế nào thì tôi cũng muốn cô bé đó nhận lại kết cục y như vậy, tôi liên hệ gia đình nhà chồng sắp cưới của cô ấy. Ai ngờ không cần có tôi ý kiến thì gia đình cậu người yêu mới cũng không đồng ý, không ưng khi nhìn thấy một cô nàng đen nhẻm, không công ăn việc làm lại có thai trước. Con trai họ ít tuổi hơn cô kia, cao ráo, mới ra trường, công việc cũng chưa ổn, đang chờ xin vào Sở GTVT làm chuyên viên, tôi chỉ như đổ thêm dầu vào lửa thôi. Ngay từ lúc nghe tin cô bé cưới chồng là tôi đã nghĩ ngay đến việc cưới chạy bầu, mọi việc tôi đều phán đoán đúng.

Giờ bạn tôi khôn ra nhiều rồi, biết sống cho bản thân hơn. Gia đình kia bao bọc nuông chiều con cái quá nên giờ về hưu rồi vẫn tiếp tục đi làm để gánh cả con gái, con rể ngoại tỉnh và cháu. Tôi và bạn đều là dân huyện lên thành phố làm việc, có lẽ cô bé đó và gia đình ở thành phố nên mới nghĩ bạn tôi dễ lợi dụng, coi thường những người chân thành như bạn tôi. Bạn tôi yêu hết lòng là sai sao?

Hà

