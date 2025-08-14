Đôi khi chẳng cần nói nhiều, chỉ cần bên cạnh vẫn thấy hạnh phúc

Em là một cô gái… à, một phụ nữ trưởng thành với cuộc sống bình thường, đơn giản.

Em nghĩ đến một giai đoạn nào đó, mình không còn tìm bạn chỉ để lấp đầy thời gian rảnh, mà là tìm một người thật sự muốn đồng hành.

Em làm tự do, cuộc sống ổn định, có một căn nhà nhỏ đủ ấm và yên. Khuôn mặt và ngoại hình em không xinh, không đẹp, chỉ được cái biết cách chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống. Em hay cười, hay đùa nên nhiều người bảo ở bên em thấy thoải mái, vui vẻ.

Em thích chăm sóc người khác một cách tự nhiên: nấu nhiều món ngon, giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Tuy vậy, em cũng không phải lúc nào cũng khéo léo, vẫn còn nhiều vụng về, hậu đậu, nhưng chắc chắn em sống chân thành và đầy yêu thương.

Em tin ai cũng cần được yêu thương, âu yếm, ân cần. Tình cảm với em là sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành. Em thích yêu và được yêu theo kiểu hai người cùng dành thời gian chất lượng cho nhau, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình. Đôi khi chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ở bên cạnh vẫn thấy hạnh phúc. Chuyện con cái với em cũng nhẹ nhàng: có hay không đều ổn, nhưng nếu có một bé thì càng vui, thêm tiếng cười cho nhà bớt vắng.

Em mong gặp anh - người đàn ông tử tế, độc thân hay đã ly hôn không quan trọng, miễn là sẵn sàng cho hành trình mới. Nếu anh ở TP HCM hoặc gần đây để tiện cà phê làm quen càng tốt.

Nếu anh thấy vài điều em viết phù hợp với anh, hãy nhắn tin cho em nhé. Em mong thư anh!

