Đồi hoa bất tử - điểm check in mới ở Mộc Châu

Hoa bất tử thường có màu sắc rực rỡ như vàng, đỏ, cam, hồng, tím và trắng. Gọi là "bất tử" nhưng thực chất hoa vẫn tàn, chỉ khác bông vẫn giữ được hình dáng, màu sắc. Hoa thường được bỏ cành, bảo quản nguyên bông để làm quà lưu niệm.

Hoa bất tử có nhiều màu sắc như vàng, đỏ, cam, hồng, tím và trắng. Tuy vẫn tàn theo quy luật tự nhiên, loài hoa này khác biệt ở khả năng giữ nguyên hình dáng và màu sắc. Hoa thường được ngắt cành, bảo quản nguyên bông để làm quà lưu niệm.