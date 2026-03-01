Đồi hoa bất tử - điểm check in mới ở Mộc Châu

Đồi hoa bất tử Mộc Châu đang là điểm đến mới thu hút khách du lịch. Đồi nằm cách trung tâm Mộc Châu khoảng 7 km, tiện đường đi chợ Phiên Chiềng Đi và thuận đường từ Mộc Châu về lại Hà Nội.
Đồi hoa có diện tích khoảng 4.000 m2 do một đơn vị tư nhân đầu tư trồng. Xung quanh đồi có không gian rộng rãi gồm cây chè và nhiều loài hoa khác như mận, đào.
Theo Quang Kiên, hướng dẫn viên tự do tại Mộc Châu, đồi hoa bất tử mở cửa đón khách từ ngày 22/2 (mùng 6 Tết), vé vào cửa 50.000 đồng/người.
Hoa bất tử hay còn gọi là cúc bất tuyệt, một loài thực vật thuộc họ cúc. Đây là loài hoa thân thảo sống lâu năm, ưa khí hậu mát mẻ, có nguồn gốc từ châu Đại Dương, được mang về Việt Nam và trồng nhiều tại Đà Lạt. Gần đây, hoa được đưa ra Bắc trồng ở Sa Pa và Mộc Châu, nơi có khí hậu tương tự.
Hoa bất tử thường có màu sắc rực rỡ như vàng, đỏ, cam, hồng, tím và trắng. Gọi là "bất tử" nhưng thực chất hoa vẫn tàn, chỉ khác bông vẫn giữ được hình dáng, màu sắc. Hoa thường được bỏ cành, bảo quản nguyên bông để làm quà lưu niệm.
Hoa bất tử có nhiều màu sắc như vàng, đỏ, cam, hồng, tím và trắng. Tuy vẫn tàn theo quy luật tự nhiên, loài hoa này khác biệt ở khả năng giữ nguyên hình dáng và màu sắc. Hoa thường được ngắt cành, bảo quản nguyên bông để làm quà lưu niệm.
Nguyễn Hà Phương check in đồi hoa bất tử ngay sau Tết. Lần đầu nhìn thấy hoa tươi trên cánh đồng rộng, cô cho biết rất phấn khích. Theo Phương, các luống hoa cao gần 1 m, thuận tiện để chụp ảnh từ nhiều góc độ khác nhau.
Theo Kiên, thời điểm chụp ảnh đẹp nhất tại đồi hoa là 8-10h hoặc 15-17h, khi trời có nắng. Vườn hoa đang ở giai đoạn đầu, dự kiến nở đẹp đến cuối tháng 4. Sau dịp Tết cao điểm, các khách sạn và homestay tại Mộc Châu đã bớt tình trạng kín phòng. Du khách có thể tận dụng thời điểm này để tham quan, tránh cảnh chen chúc.
Đồi hoa bất tử Mộc Châu đang bắt đầu nở đẹp. Video: Quang Kiên
Tâm Anh
Ảnh - Video: Quang Kiên