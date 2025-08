Đội hạng Nhất thay Quảng Nam dự V-League 2025-2026

Hưng YênPVF-CAND đồng ý thay Quảng Nam và Đồng Nai (trước là Bình Phước) lên chơi V-League 2025-2026.

Hôm qua 1/8, Quảng Nam tiếp tục thất hẹn với Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - nhà tổ chức V-League. Đội này không nộp danh sách đăng ký cầu thủ, dù hạn cuối là 17h, cùng các giấy tờ chứng minh đủ năng lực tài chính.

Quảng Nam được xem như bỏ giải. Khi ấy, phương án tiếp theo là đôn một đội hạng Nhất lên thay, để có đủ 14 đội thi đấu.

PVF-CAND thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025. Ảnh: PVF-CAND

Theo phương án một, á quân hạng Nhất mùa trước là Bình Phước, nay là Đồng Nai, sẽ được đôn lên thay. Tuy nhiên, đội không mặn mà với suất V-League "được ban". Ngoài ra, họ cũng chỉ mới chuẩn bị lực lượng cho giải hạng Nhất, tự thấy chưa đủ lực để dự V-League.

VPF tiếp tục gửi công văn để mời PVF-CAND - đứng thứ ba hạng Nhất mùa trước. Nếu PVF-CAND cũng từ chối, V-League 2025-2026 sẽ thi đấu với 13 đội. Trong trường hợp này, VPF phải bốc thăm lại lịch thi đấu.

Ban đầu, PVF-CAND từ chối với lý do tương tự Đồng Nai. Tuy nhiên, đến sáng nay 2/8, đội thay đổi quyết định, và sẽ thay thế mã số thi đấu của Quảng Nam giúp ban tổ chức không phải bốc thăm lại.

Do đây là suất đặc cách, VPF tạo điều kiện cho PVF-CAND thêm thời gian sắp xếp lực lượng. Thời hạn đăng ký cầu thủ là trước 17h ngày 8/8.

Tiền vệ PVF-CAND Nguyễn Xuân Bắc mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Việt Nam trước Philippines ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: Hai Tư

Một tuần tới là thời gian để PVF-CAND bổ sung lực lượng, đặc biệt là vị trí bốn ngoại binh. Lực lượng cầu thủ nội gồm nhiều cái tên có kinh nghiệm đá các cấp độ U19, U23 Việt Nam. Mới đây, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc vừa ghi dấu ấn khi cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. PVF-CAND, hiện được dẫn dắt bởi HLV Thạch Bảo Khanh, còn có một số cầu thủ kinh nghiệm V-League như tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, hậu vệ Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Dũng, thủ môn Phí Minh Long.

PVF-CAND cũng cam kết cố gắng cải thiện cơ sở vật chất để đảm bảo công tác tổ chức thi đấu. Đội sẽ lắp đặt thêm khán đài B, để nâng sức chứa sân PVF ở Hưng Yên từ 4.500 lên 10.000 chỗ ngồi – quy chuẩn tối thiểu của V-League. Bên cạnh đó, khán đài cũng phải đảm bảo để vận hành VAR.

PVF-CAND thành lập năm 2018, với tên ban đầu là Phố Hiến. Đội đổi tên như hiện nay khi được chuyển giao cho Bộ Công an quản lý từ năm 2023. PVF-CAND từng hai lần đá play-off thăng hạng lên V-League, nhưng đều thua vào năm 2019 trước Thanh Hóa và 2024 trước Hà Tĩnh.

Với việc PVF-CAND lên hạng, ngành Công an sẽ có ba đội bóng ở V-League. Hai đội còn lại là Công an Hà Nội và Công an TP HCM (đổi tên từ CLB TP HCM).

Hiếu Lương