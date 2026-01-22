Đời hai mặt của đặc vụ DEA làm 'gián điệp' cho mafia ma túy

MỹJoseph Bongiovanni, cựu đặc vụ Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA), bị kết án 5 năm tù do bảo kê cho đường dây mafia Italy buôn bán ma túy.

Joseph Bongiovanni, 61 tuổi, đến từ Tonawanda, đã bị tòa án Quận tại New York tuyên phạm tội Âm mưu lừa đảo chính phủ, Âm mưu phân phối chất ma túy, Cản trở công lý và Khai báo sai sự thật với cơ quan thực thi pháp luật trong phiên tòa hôm 21/1. Mức án 5 năm tù thấp hơn nhiều so với bên công tố đề nghị, 15 năm.

Bồi thẩm đoàn liên bang cáo buộc Joseph trong thời gian làm đặc vụ tại DEA đã bảo vệ bạn bè và cộng sự liên quan đến buôn bán ma túy, bao gồm cả những cá nhân có liên hệ với tội phạm có tổ chức người Italy.

Joseph Bongiovanni rời tòa sau phiên tuyên án hôm 21/1. Ảnh: NY Daily

Ông được tuyên trắng án với những cáo buộc nghiêm trọng nhất, bao gồm việc nhận hối lộ 250.000 USD từ mafia, dù bị công tố viên cáo buộc đã nhận các phong bì đựng đầy tiền mặt.

Theo các công tố viên, Bongiovanni, người từng là đặc vụ của DEA tại văn phòng thành phố Buffalo, New York, từ năm 2001 cho đến khi nghỉ hưu năm 2019, đã lợi dụng chức vụ để lừa đảo cơ quan này. Cựu đặc vụ đã che chở cho bạn bè và cộng sự của mình liên quan hoạt động buôn bán ma túy khỏi bị điều tra, bắt giữ và truy tố.

Joseph bị cáo buộc tiết lộ danh tính của các nguồn tin mật; nộp báo cáo giả mạo cho sếp ở DEA và tiết lộ cho mafia các hồ sơ nguồn tin mật, đồng thời giả mạo nguồn tin mật nộp cho DEA. Hiểu rõ cách thức hoạt động của DEA, Joseph đã biến mình thành "gián điệp" chuyển tiếp mọi thông tin, bất cứ khi nào DEA mở điều tra về băng đảng của bạn bè.

Tại tòa, Joseph đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, luôn nói "vô tội" và "yêu thích công việc của mình".

Cuộc sống hai mặt: Anh hùng và kẻ phản diện

Theo thẩm phán, vụ án phức tạp phản ánh bản chất 2 mặt của đặc vụ này trong sự nghiệp - người đã dành vô số những lời khen ngợi trên trang nhất báo chí đến mức có thể lấp đầy cả một tủ trưng bày.

Joseph Bongiovanni từng lao vào một tòa nhà chung cư đang cháy, bò dưới làn khói cuồn cuộn để sơ tán cư dân. Ông đã bắt giữ những kẻ buôn bán ma túy, trong đó có kẻ đầu tiên bị truy tố trong khu vực vì gây ra cái chết do dùng thuốc quá liều.

Các công tố viên cho biết "bí mật đen tối" của Joseph đã gây ra thiệt hại không thể đo lường được trong suốt 11 năm. Họ so sánh ông ta với Jose Irizarry, một cựu đặc vụ DEA, cũng đang thụ án 12 năm tù liên bang sau khi thú nhận tội rửa tiền cho các băng đảng ma túy Colombia.

Jose Irizarry, một đặc vụ sa ngã khác của DEA đang thụ án 12 năm tù vì rửa tiền cho các băng đảng ma túy Colombia. Ảnh: Guardian

Họ cho rằng Joseph đã giữ lời thề không phải với DEA, mà là với các trùm mafia trong cộng đồng người Mỹ gốc Italy gắn bó chặt chẽ ở thành phố Buffalo, nơi anh ta lớn lên.

Ông ta bị cáo buộc viết các báo cáo giả mạo của DEA, đánh cắp các tập tin mật, lừa dối đồng nghiệp, tiết lộ danh tính người cung cấp thông tin mật, bao che cho một câu lạc bộ thoát y buôn bán tình dục và giúp duy trì trang trại trồng cần sa bất hợp pháp.

Các công tố viên cho biết ông ta đã trắng trợn thúc giục đồng nghiệp dành ít thời gian hơn để điều tra người Italy và tập trung vào người da đen và người gốc Tây Ban Nha.

"Hành vi của ông ta đã làm lung lay tận gốc rễ nền tảng của lực lượng thực thi pháp luật và cả cộng đồng này. Đó chính là sự phản bội", cơ quan công tố lên án.

Vụ án này là một phần của vụ truy tố buôn bán tình dục với những diễn biến gây chấn động. Liên quan sự việc, một thẩm phán đang bị điều tra đã tự sát sau khi FBI đột kích nhà ông ta.

Vụ án cũng vạch trần những sai phạm nghiêm trọng của DEA, cơ quan đã vướng vào hàng loạt vụ bê bối tham nhũng. Ít nhất 17 đặc vụ bị truy tố theo cáo buộc liên bang trong thập kỷ qua.

Tháng trước, các công tố viên đã buộc tội một cựu đặc vụ khác âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la và thu mua vũ khí và chất nổ cấp quân sự cho một băng đảng ma túy Mexico.

Hải Thư (Theo Law and Crime, ABC, FBI)