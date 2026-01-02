Đội đua môtô Honda tìm kiếm tài năng trẻ ở Việt Nam

Honda Racing Vietnam tìm kiếm tài năng độ tuổi 6-12 để đào tạo dài hạn, xây dựng thế hệ kế cận cho đội đua xe thể thao tại Việt Nam.

Chương trình "Tìm kiếm tài năng đua xe nhí 2026" vừa được Honda Racing Vietnam khởi động. Theo đại diện đơn vị, chương trình tuyển chọn năm 2026 được xây dựng như một nền tảng đào tạo bài bản, giúp trẻ em yêu thích đua xe từng bước tiếp cận môi trường thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời bảo đảm các yếu tố an toàn, kỷ luật và chuẩn mực thể thao.

Tham gia chương trình, các thí sinh được làm quen với không khí của đội đua chuyên nghiệp từ giai đoạn đầu, trải nghiệm huấn luyện định kỳ và rèn luyện kỹ năng điều khiển xe từ cơ bản đến nâng cao dưới sự hướng dẫn của đội ngũ huấn luyện viên. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để các tay đua nhí sớm hình thành tác phong thi đấu, khả năng kiểm soát tốc độ và tư duy chiến thuật -những yếu tố then chốt trong đua xe thể thao.

Thay vì đặt nặng thành tích ngắn hạn, chương trình tập trung hình thành nền tảng kỹ năng và tư duy thi đấu, qua đó tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi con, em tham gia vào quá trình đào tạo. "Trước khi trở thành tay đua chuyên nghiệp, mỗi hành trình đều bắt đầu từ niềm đam mê được định hướng đúng cách, an toàn", đại diện đơn vị nói.

Chương trình tìm kiếm tài năng trẻ của Honda Racing Vietnam dành cho thiếu nhi từ 6 tới 12 tuổi. Ảnh: Honda

Cũng theo đại diện đơn vị, mục tiêu dài hạn của chương trình là phát hiện và bồi dưỡng những tài năng đua xe trẻ tại Việt Nam. Những thí sinh được tuyển chọn sẽ nhận lộ trình phát triển dài hạn với sự hỗ trợ từ đội đua, bao gồm cơ hội tham gia các chương trình tập huấn trong và ngoài nước như Nhật Bản, Thái Lan, cũng như thi đấu tại các giải chính thức từ cấp khu vực đến những sân chơi lớn của đua xe thể thao.

Honda Racing Vietnam cho biết tiêu chí tuyển chọn không chỉ dựa trên kỹ năng hiện tại mà còn đánh giá tiềm năng phát triển, tinh thần học hỏi và khả năng gắn bó lâu dài với bộ môn. Thời gian đăng ký đến hết 18/1. Vòng tuyển chọn trực tiếp tổ chức hai ngày 31/1 và 1/2/2026 tại trường đua Đại Nam, TP HCM.

Honda Racing Vietnam là đội đua chính thức trực thuộc hệ thống thể thao tốc độ toàn cầu của Honda. Đội hiện tham gia và tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến đua xe môtô thể thao, từ đào tạo trẻ, huấn luyện kỹ thuật, đến đưa vận động viên thi đấu tại các giải trong nước và khu vực.

Linh Lam