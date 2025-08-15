Đổi đời nhờ học theo siêu anh hùng truyện tranh

Trung QuốcTừng nợ nần chồng chất, hôn nhân tan vỡ, Li Shuangyong, 36 tuổi, thay đổi cuộc đời bằng cách kiên trì tập luyện theo chế độ của một nhân vật manga trong 1.000 ngày.

Năm 2021, sau khi kinh doanh nuôi cá thất bại, Li, ở tỉnh Sơn Đông, rơi vào khủng hoảng, sống trong cảnh túng thiếu.

Anh tình cờ đọc One-Punch Man, bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng về Saitama, một siêu anh hùng đầu trọc, nghèo khó, sống trong căn hộ tồi tàn nhưng luyện tập bền bỉ: 100 lần chống đẩy, 100 lần gập bụng, 100 lần ngồi xổm và chạy 10 km mỗi ngày.

Sau ba năm, anh ta đủ mạnh để đánh bại bất kỳ con quái vật nào chỉ bằng một cú đấm.

"Tôi phải tự cứu mình. Không thể tiếp tục sống như vậy nữa," Li nói và bắt đầu hành trình vào 24/8/2021. Khó khăn lớn nhất là tiền bạc. Anh chạy bằng đôi giày giá chưa tới 10 tệ và sống bằng trứng, mì ăn liền.

Li quay lại quá trình tập luyện, chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hơn một triệu người theo dõi.

Li, trong bức ảnh mặc áo choàng siêu anh hùng. Ảnh: Handout

Nhiều người ủng hộ gửi tặng giày chạy, thực phẩm bổ sung; một nhóm ở Đài Loan còn phát trực tiếp các buổi chạy của anh trên màn hình trường học. Trong một cuộc marathon, Li gặp bạn gái, người đồng hành và động viên anh trong suốt chặng đường.

Ngày 19/7 vừa qua, Li hoàn thành thử thách 1.000 ngày: chạy hơn 20.000 km và thực hiện hơn một triệu lần các động tác chống đẩy, gập bụng, ngồi xổm. Cơ thể gầy yếu trước đây trở nên săn chắc, khỏe mạnh; tinh thần cũng chuyển sang lạc quan, tự tin.

"Tôi cố gắng khuếch đại hy vọng vô hạn", anh nói.

Để đánh dấu cột mốc, Li cạo đầu, hóa trang thành Saitama như lời tri ân nhân vật đã truyền cảm hứng. Tác giả One-Punch Man thậm chí biết tin, gửi lời chúc mừng: "Ý chí của anh thật đáng kinh ngạc!".

Li cho biết thử thách 1.000 ngày chỉ là khởi đầu, mục tiêu tiếp theo là lập kỷ lục Guinness bằng việc chạy 365 marathon (42 km) trong một năm.

