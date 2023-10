Đội của Benzema từ chối ra sân ở AFC Champions League

IranAl Ittihad không thi đấu ở vòng bảng AFC Champions League hôm qua, sau khi phát hiện lối vào sân Naghsh-e Jahan đặt tượng vị tướng bị ám sát Qasem Soleimani.

Tối 2/10, sau khi vào phòng thay đồ sân Naghsh-e Jahan, Al Ittihad từ chối thi đấu dù khoảng 60.000 CĐV đã có mặt.

Lý do là đội khách phát hiện lối vào sân đặt tượng bán thân Qasem Soleimani, vị tướng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran từng bị máy bay không người lái của Mỹ sát hại hồi tháng 1/2020. "Trận đấu bị hủy do những tình huống bất ngờ và không thể lường trước", Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC xác nhận. "AFC nhắc lại cam kết đảm bảo an toàn và an ninh cho các cầu thủ, quan chức trận đấu, khán giả và tất cả các bên liên quan. Vấn đề này sẽ được chuyển cho các ủy ban liên quan".

Benzema (trái) ghi bàn trong trận Al Ittihad thắng Al Okhdood 1-0 hôm 14/9. Ảnh: Al Ittihad

Iran, quốc gia Hồi giáo dòng Shiite, từ lâu đã đối đầu với các quốc gia Arab Hồi giáo dòng Sunni ở Vùng Vịnh, đồng minh của Mỹ trong khu vực. AFC Champions League mùa này là giải đầu tiên mà các CLB hai bên được phép chơi trên sân của nhau kể từ năm 2016. Trước đó, các trận đấu diễn ra trên sân trung lập.

Al Ittihad tham dự vòng bảng AFC Champions League với tư cách đương kim vô địch Saudi Pro League. Ở lượt đầu, đội bóng của tiền đạo Karim Benzema đã thắng AGMK (Uzbekistan) 3-0.

Hôm 19/9, một đội bóng Arab Saudi khác, Al Nassr cũng làm khách tại Iran. Hàng trăm CĐV địa phương đã chào đón Cristiano Ronaldo và đồng đội. Sau đó, Al Nassr ra về với chiến thắng 2-0 trước Persepolis.

Tối nay, một đại diện Arab Saudi khác, Al Hilal cũng sẽ làm khách tại Iran trước Nassaji Mazandaran. Trước đó hai ngày, tiền đạo của Al Hilal, Neymar đăng video chê mặt sân Azadi của Nassaji Mazandaran. Theo một số nguồn tin, trận đấu được dự đoán sẽ bị hoãn và Ban tổ chức Saudi Pro League đã đề nghị Al Hilal trở về.

Thanh Quý (theo ESPN)