Đôi co về 'trình lái xe', tài xế bị khách cầm đũa đâm tới tấp vào mặt

Đăk LăkTài xế taxi Anh Trương Ngọc Thắng, 27 tuổi, bị nam hành khách ngồi phía sau kẹp cổ, dùng đũa đâm tới tấp vào mặt do mâu thuẫn trong quá trình lái xe.

Trình báo công an, anh Thắng cho biết chiều 1/1 lái taxi chở đôi nam nữ từ xã Ea Phê về xã Krông Păk. Khi xe đến địa phận buôn Kmrơng, tài xế bị nam hành khách ngồi phía sau chồm lên kẹp cổ, cầm đôi đũa đâm liên tiếp vào mặt.

Đôi co về 'trình lái xe', tài xế bị khách cầm đũa đâm tới tấp vào mặt Video ghi lại cảnh tài xế taxi bị khách tấn công từ phía sau.

Bị tấn công bất ngờ, tài xế buông vô lăng, dùng hai tay che mặt và liên tục van xin. Người phụ nữ đi cùng la hét, không thể can ngăn.

Ít giây sau, tài xế không kịp dừng xe, không kịp tháo dây an toàn mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài. Nam hành khách cũng mở cửa chạy lên ghế lái phanh xe dừng lại.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc ông này và tài xế nói chuyện qua lại về "cách lái xe, kinh nghiệm lái xe".

Công an đang điều tra sự việc.

Trần Hóa