Đôi chim cánh cụt đồng tính lần đầu lên chức mẹ

Tây Ban NhaHai con chim cánh cụt gentoo cái tại thủy cung Oceanogràfic València đang nuôi chim non mà chúng ấp từ khi còn là một quả trứng.

Electra và Violet cùng nhau chăm sóc chim non. Ảnh: CNN.

Các nhân viên ở thủy cung Oceanogràfic cho biết chim cánh cụt Electra và Violet cùng nhau xây tổ từ đá và bộc lộ những hành vi thường thấy trước mùa sinh sản. Do đó, họ quyết định để chúng nhận nuôi và ấp trứng của đôi chim cánh cụt khác. Quả trứng nở vào tháng 7/2020. Hiện nay, Electra và Violet đang chăm sóc chim non. Nó là một trong 3 chim non nở trong mùa sinh sản của đàn chim cánh cụt gentoo 25 con ở thủy cung. Chim non sẽ tách ra sống tự lập sau khoảng 75 ngày.

Chim cánh cụt bố mẹ thường thay phiên nhau ấp trứng trong 38 ngày đến khi trứng nở. Đây là trường hợp chim cánh cụt đồng tính nhận nuôi con đầu tiên ở vườn thú Oceanogràfic València, nhưng hành vi này khá phổ biến trong tự nhiên. Các cặp đồng tính xuất hiện phổ biến ở hơn 450 loài động vật trong cả môi trường nuôi nhốt và hoang dã. Những vườn thú khác ở London, Berlin, và Sydney cũng có gia đình chim cánh cụt đồng tính.

Chim cánh cụt gentoo là loài chim cánh cụt lớn thứ ba trên thế giới, có chiếc mỏ màu đỏ cam và mảng lông màu trắng đặc trưng ở mắt. Chúng sinh sống trên các quần đảo cận Nam Cực. Quần thể chim cánh cụt gentoo lớn nhất thế giới tập trung ở quần đảo Falkland, đảo Nam Georgia và bán đảo Nam Cực.

An Khang (Theo CNN)