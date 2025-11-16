Đòi chia tài sản ly hôn ra sao khi vợ giữ tiền nhiều năm, nói 'đã tiêu hết'?

5 năm chung sống, mỗi tháng tôi đưa 45 triệu đồng, con chưa có mà nay ly hôn vợ bảo đã chi tiêu hết.

Tôi 34 tuổi, vợ tôi 33, sống với nhau gần 5 năm, chưa có con. Ngay từ đầu đã thống nhất: Tôi đi làm kiếm tiền, vợ không có việc làm nên ở nhà lo nội trợ.

Mỗi tháng tôi chuyển toàn bộ lương 45 triệu đồng vào tài khoản của vợ, giữ lại khoảng 2 triệu đồng đổ xăng, việc vặt. Tôi tin tưởng nên không bao giờ hỏi chi tiết chi tiêu.

Chúng tôi thuê nhà ở tạm, mỗi tháng 7 triệu đồng tích cóp mua nhà. Tôi cứ nghĩ với mức thu nhập như vậy, mỗi tháng tiết kiệm vài chục phần trăm, sau vài năm chắc cũng phải để được một khoản. Vợ nói có ghi chép cẩn thận nhưng tôi chưa từng xem, cũng không đòi xem.

Gần đây, vợ chồng bất hòa, cô ấy đòi ly hôn. Ngồi bàn đến tài sản, hỏi số tiền tiết kiệm bao năm qua, vợ nói "chi tiêu hết rồi", không còn gì cả. Tôi hỏi lại sổ chi tiêu, giấy tờ gì chứng minh, cô ấy chỉ nói "không còn giữ".

Tôi thực sự choáng. Số tiền tôi chuyển vào tài khoản vợ trong nhiều năm không hề nhỏ. Tôi không muốn tính toán từng đồng, nhưng tin rằng nếu có phần tiết kiệm thì đó là tài sản chung, không thể một mình giữ hoặc phủ nhận.

Tôi muốn hỏi: Trong trường hợp toàn bộ tiền trong hôn nhân do một bên giữ, và giờ nói chi hết nhưng không chứng minh được thì tôi có thể yêu cầu Tòa xem xét phần đóng góp của mình như thế nào? Tôi có căn cứ gì và làm thế nào để đòi lại một phần không? Xin được tư vấn và cảm ơn rất nhiều.

Độc giả Trung Tín

>>Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn