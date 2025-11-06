Đôi cầu thủ tài, sắc của Ngoại hạng Anh

Marcos Senesi và Kelci-Rose Bowers, hai trung vệ lần lượt khoác áo đội nam và nữ Bournemouth, đang trở thành đôi tài sắc mới của bóng đá Anh.

Senesi, 28 tuổi, là trụ cột của đội nam Bournemouth. Trung vệ người Argentina gia nhập CLB năm 2022, sau ba mùa chơi nổi bật tại Feyenoord (Hà Lan). Anh đã ghi 6 bàn trong 99 trận cho Bournemouth, giúp đội đứng thứ chín Ngoại hạng Anh mùa trước, thành tích tốt nhất lịch sử CLB. Mùa này, Bournemouth tiếp tục khởi đầu ấn tượng và đang đứng trong Top 5, với Senesi giữ vai trò then chốt nơi hàng thủ.

Marcos Senesi và Kelci-Rose Bowers. Ảnh: IGNV

Bowers, 21 tuổi, là gương mặt nổi bật của đội nữ Bournemouth. Cô trưởng thành từ thị trấn Fareham ở Anh, từng chơi cho đội U21 Chelsea và có thời gian du học tại Đại học Louisiana (Mỹ). Trở về Anh, Bowers khoác áo Portsmouth trước khi chuyển tới Bournemouth năm 2024. Ngoài tài năng trên sân, Bowers còn là người mẫu chuyên nghiệp, thường chia sẻ những chuyến đi, bộ ảnh thời trang trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cô hiện có hơn 155.000 người theo dõi.

Theo báo Anh Daily Mail, Senesi và Bowers bắt đầu tìm hiểu nhau mùa hè 2024, khi cô chuyển đến Bournemouth theo dạng cho mượn. Họ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt sau khi những hình ảnh chung xuất hiện trên Instagram, như kỳ nghỉ ở Ibiza hay những buổi đi hái bí ngô. Bowers cũng nhiều lần đến sân Vitality cổ vũ bạn trai trong các trận của đội nam.

Senesi và Bowers trở thành đôi mới của Ngoại hạng Anh, sau khi Alisha Lehmann và Douglas Luiz chia tay. Lehmann 26 tuổi, người Thụy Sĩ, chơi cho đội nữ Aston Villa thời 2021-2024. Còn Douglas Luiz 27 tuổi, người Brazil, khoác áo đội nam Aston Villa giai đoạn 2019-2024.

Lehmann và Luiz hẹn hò thời 2021-2022, sau đó chia tay. Đến năm 2024, họ công khai hàn gắn tình cảm. Mùa giải 2024-2025, đôi này chơi cùng nhau ở đội nữ và nam Juventus. Nhưng tháng 5/2025, họ chia tay một lần nữa. Lehmann chuyển sang Como, còn Luiz gia nhập Nottingham Forest.

Hoàng An (theo Daily Mail)