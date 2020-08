Đôi cá voi trắng trở về biển sau 10 năm nuôi nhốt

IcelandLần đầu tiên hai con cá voi trắng quý hiếm được bơi lội ở biển sau một thập kỷ sống trong thủy cung Thượng Hải nhờ nỗ lực từ các nhà bảo tồn.

Sau hành trình 30 giờ bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển, hai con cá voi trắng nuôi nhốt để trưng bày trong thủy cung ở Thượng Hải suốt nhiều năm trời đã tới nơi ở mới là khu bảo tồn biển ngoài khơi Iceland. Đây là lần đầu tiên chúng được bơi lội ở biển sau hơn một thập kỷ.

Hai con cá voi tên Little White và Little Grey trải qua 3 ngày trong bể chăm sóc dựng bằng lưới quây bên trong khu bảo tồn tại vịnh Klettsvik trên đảo Heimaey thuộc quần đảo Vestmannaeyjar phía nam Iceland. Do đôi cá voi nuôi nhốt không thể sống sót ngoài biển khơi, khu bảo tồn biển là nơi ở phù hợp nhất dành cho chúng. Đảo Heimaey có khoảng 4.000 cư dân sinh sống trong thị trấn cách đó 10 phút đi thuyền. Những con cá voi sẽ có nhiều không gian để bơi lội. Khu bảo tồn bao phủ diện tích 32.000 m2 và được ngăn cách với vịnh bằng lưới từ đáy biển tới mặt nước.

Đôi cá voi nhỏ tuổi sẽ ở một tháng trong bể để thích nghi với môi trường mới, theo Audrey Padgett, quản lý Khu bảo tồn cá voi trắng của tổ chức Sea Life Trust. Bể bơi trang bị các cổng dưới nước để cá voi trắng có thể đi sang bể khác. Những cửa này sẽ được mở để chúng khám phá toàn bộ khu bảo tồn.

Tính đến nay, hai con cá voi tỏ vẻ hài lòng với môi trường xung quanh, đặc biệt là Little Grey. Sáng hôm 10/8, nó dành buổi sáng để thăm dò một con chim Alca bay vào khu vực. Con vật lặng lẽ hơn là Little White dò xét mọi thứ. "Cả hai con cá voi đều ăn bình thường và tương tác với nhân viên chăm sóc. Đó thực sự là một dấu hiệu tích cực", Padgett nói.

Little White và Little Grey là những cư dân đầu tiên của khu bảo tồn mới ở vịnh Klettsvik. Chúng đều 12 tuổi và có thể sống tới hơn 40 tuổi, vì vậy khu bảo tồn sẽ trở thành nhà của chúng trong thời gian dài. Theo Padgett, Little Grey và Little White được bắt ở vùng biển Bắc Cực ngoài khơi phía bắc nước Nga khi chúng khoảng một năm tuổi, sau đó bán cho thủy cung Changfeng Ocean World ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tại đó, chúng sống ở bể bơi trong nhà cho tới khi người chủ mới tìm kiếm môi trường tự nhiên hơn.

Mỗi con cá voi nặng khoảng 900 kg, vì vậy hành trình 9.600 km từ Trung Quốc tới Iceland là quãng đường khó khăn. Chúng được đặt vào bể vận chuyển thiết kế đặc biệt, nâng bằng cần cẩu và đặt lên hai xe tải ở Thượng Hải. Sau đó, các nhân viên chuyển chúng lên máy bay chở hàng của hãng Cargolux để tới sân bay Keflavik của Iceland. Từ đó, Little White và Little Grey được chuyển lên xe tải và đi phà tới đảo Heimaey. Đôi cá voi sống ở bể nước tại trung tâm dành cho du khách của Khu bảo tồn cá voi trắng trong thời gian cách ly, đánh giá và thích nghi với nhiệt độ nước lạnh hơn.

Khu bảo tồn vịnh Klettsvik có đủ chỗ ở cho khoảng 10 con cá voi trắng, nhưng ban quản lý chưa có kế hoạch nhận thêm. "Mối quan tâm của chúng tôi là Little White và Little Grey. Khi chúng có thể bơi ở vùng biển rộng hơn bên ngoài khu bảo tồn, chúng tôi sẽ đàm phán để đón thêm nhiều cá voi trắng trong tương lai", Padgett cho biết.

An Khang (Theo Live Science)