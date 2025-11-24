Đội bóng thuộc sở hữu của Messi và Suarez giành danh hiệu

UruguayDeportivo LSM, đội bóng hạng Tư mà Lionel Messi và Luis Suarez cùng góp vốn thành lập, vừa giành danh hiệu và quyền thăng hạng.

Hôm 22/11, ở vòng cuối giải hạng Tư Uruguay, tiền đạo Rodrigo Pastorini lập cú đúp giúp Deportivo LSM thắng ngược Liffa 2-1. Với 31 điểm, Deportivo LSM lên ngôi vô địch và quyền lên hạng Ba mà không cần đá trận play-off với Rincon. Trong trận đấu cùng giờ, Rincon hòa Academia, nên không bắt kịp.

"Xin chúc mừng tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ Deportivo LSM", Luis Suarez chúc mừng đội bóng trên mạng xã hội X. "Cảm ơn tất cả các bạn và những người đã ủng hộ dự án này. Tiến lên nào nhà vô địch".

Deportivo LSM mừng chức vô địch hạng tư Uruguay ngày 22/11. Ảnh: X

Dự án Deportivo LSM khởi nguồn từ khu liên hợp thể thao tại Ciudad de la Costa, Uruguay mà Suarez thành lập năm 2018. Nơi này rộng 8 ha, gồm một sân cỏ nhân tạo có sức chứa 1.400 khán giả, một sân bóng 7 người có sức chứa 620 khán giả, ba sân cỏ tự nhiên, phòng gym và bể bơi. Ban đầu, dự án tập trung vào việc cung cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên một nền tảng vững chắc để phát triển thể thao và con người.

Tháng 5/2025, trên cơ sở khu liên hợp, Suarez và Messi chung tay thành lập Deportivo LSM. Chữ "LSM" là viết tắt của tên hai cầu thủ. Giám đốc kỹ thuật của đội là Alvaro Recoba, cựu danh thủ của Inter Milan và tuyển Uruguay. Việc vô địch hạng Tư và lên hạng Ba ngay mùa đầu tiên là khởi đầu thuận lợi đối với Deportivo LSM.

Suarez và Messi là cặp đồng đội thân thiết từ khi chơi cho Barca giai đoạn 2014-2020. Họ hội ngộ tại Inter Miami từ đầu năm 2024. Trong trận bán kết miền đông giải MLS Cup tối 23/11, Messi ghi một bàn và lập hat-trick kiến tạo, giúp Inter Miami đè bẹp chủ nhà FC Cincinnati 4-0. Suarez vào sân từ ghế dự bị.

Inter Miami sẽ gặp New York City FC trong trận chung kết miền đông vào ngày 29/11. Nếu thắng, họ sẽ vào chung kết toàn Mỹ để tranh MLS Cup.

Thanh Quý (theo Marca, X)