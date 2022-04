Đội bóng của Wayne Rooney xuống hạng

AnhDerby County của HLV Wayne Rooney chính thức xuống hạng sau khi thua Queen Park Rangers 0-1 ở vòng 43 giải hạng Nhất hôm qua 18/4.

Trước chuyến làm khách tới sân Queen Park Rangers, Derby County phải thắng cả bốn trận còn lại để trụ hạng. Nhưng, họ không thể ghi bàn vào lưới chủ nhà sau 13 lần dứt điểm, trước khi thủng lưới ở phút 88. Thất bại 0-1 khiến Derby County xuống hạng sớm ba vòng, với 31 điểm sau 43 trận, kém vị trí an toàn 10 điểm.

Rooney và học trò xuống hạng sau khi đối thủ cạnh tranh là Reading của HLV Paul Ince kiếm được một điểm trên sân Swansea hôm 18/4. Ảnh: Sky

Derby County nhận hai án trừ điểm, với tổng cộng 21 điểm, ở mùa này do các vi phạm tài chính. Đội bóng phá sản, không tìm được ông chủ mới và đưa vào diện quản lý của Chính phủ Anh. HLV Wayne Rooney từng bỏ tiền túi cho các chuyến đi tới sân khách của đội bóng. Bị chậm lương nhiều tháng nhưng thầy trò Rooney vẫn chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng, thay vì buông xuôi.

"Một ngày rất buồn với chúng tôi", Rooney nói trong cuộc phỏng vấn với BBC sau trận thua Queen Park Rangers. "Tôi tự hào về nỗ lực của học trò. Họ và nhân viên đội bóng đã nỗ lực hết sức. Tôi chưa từng nếm mùi xuống hạng khi còn là cầu thủ. Cảm giác giờ đây thật đặc biệt khi thấy nỗ lực trụ hạng của từng thành viên đội bóng. Chúng tôi không muốn kết cục này, nhưng sẽ ngẩng cao đầu. Xin cảm ơn các cổ động viên vẫn đi theo chúng tôi mỗi tuần".

Derby County lần đầu xuống hạng Nhì sau 14 năm. Cách đây ba năm, họ còn dự trận play-off tranh vé lên Ngoại hạng Anh, thua Aston Villa. Mùa trước, HLV Rooney giúp Derby trụ hạng ở vòng cuối. Nếu không bị trừ 21 điểm, Derby chắc chắn trụ hạng và có thể kết thúc mùa ở vị trí giữa bảng.

Trong thời gian Derby County gặp khó khăn, Rooney nhận nhiều lời mời từ các CLB khác, gồm Everton. Nhưng, cựu đội trưởng ĐT Anh từ chối trở lại CLB từng giúp anh thành danh khi chơi bóng. Theo BBC, Rooney có thể cân nhắc tương lai hè này, nếu Derby County không tìm được chủ sở hữu mới

"Việc tiếp quản đội bóng phải được thực hiện nhanh chóng", Rooney nói trong cuộc phỏng vấn sau trận. "Chúng tôi cần đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo hè này, bổ sung lực lượng, tái thiết đội bóng để sẵn sàng cho mùa giải mới. Nhưng, rõ ràng tương lai Derby County đang bị nghi ngờ. Tôi muốn mang lại niềm vui cho người hâm mộ, và đội bóng cần được quản lý bởi một ông chủ mới".

Rooney từng tiết lộ lý do từ chối Everton là để chờ cơ hội dẫn dắt Man Utd. "Đây chưa phải lúc trở lại Old Trafford", anh nói với phóng viên tờ Athletic hôm 22/3. "Tôi nhận một số lời mời ở Ngoại hạng Anh nhưng muốn làm việc cho Man Utd. Đây là lý do tôi theo nghiệp HLV. Tôi biết bản thân cần thêm thời gian. Tôi phải chứng minh bản thân và chuẩn bị mọi thứ để điều đó xảy ra trong tương lai".

Vy Anh (theo Sky)