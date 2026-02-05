Đội bóng cũ muốn tái hợp cùng Messi

Phó chủ tịch Juan Manuel Medina của Newell’s Old Boys, đội bóng thời thơ ấu của Lionel Messi, cho biết đang xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa chủ nhân 8 Quả Bóng Vàng trở lại đội hình vào năm 2027.

Messi gắn bó với CLB thuộc thành phố Rosario, Argentina từ 6 đến 13 tuổi trước khi gia nhập học viện La Masia của Barca. Dù siêu sao 38 tuổi chưa từng chơi một trận nhà nghề nào cho đội một Newell’s, anh đã ghi tới 234 bàn cho các đội bóng trẻ tại đây. Thậm chí, một khán đài tại sân nhà Estadio Marcelo Bielsa của CLB cũng được đặt theo tên Messi.

Tiền đạo Lionel Messi ăn mừng sau khi ghi bàn cho Inter Miami trong trận tiếp Seattle Sounders ở vòng 31 MLS ngày 16/9/2025 trên sân Fort Lauderdale, Florida, Mỹ. Ảnh: AP

"Chúng tôi đang nỗ lực để Leo có thể khoác áo Newell’s trong nửa đầu năm 2027", Phó chủ tịch CLB Juan Manuel Medina chia sẻ với báo Argentina TN. Ông cũng xác nhận rằng dù chưa có quyết định chính thức hay thỏa thuận cuối cùng nào được thông qua, nhưng ý tưởng này đã bắt đầu được triển khai từ 2024.

"Đây là một dự án vượt xa tầm vóc của Newell’s", ông Medina nhấn mạnh. "Nó là một chiến lược dành cho thành phố Rosario, cho cả tỉnh Santa Fe và nền bóng đá Argentina. Tất cả phụ thuộc vào những gì chúng tôi có thể đáp ứng về mặt cơ sở hạ tầng cũng như một dự án thể thao có tính cạnh tranh".

Messi gia nhập Inter Miami vào 2023 và vừa ký hợp đồng mới vào tháng 10 năm ngoái, có thời hạn kéo dài đến 2028. Giai đoạn nửa đầu 2027 cũng là lúc giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) dự kiến tổ chức một "mùa giải chuyển giao", diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5, nhằm đồng bộ hóa lịch thi đấu với các giải VĐQG châu Âu. Điều này có nghĩa, MLS 2027 sẽ chỉ bắt đầu vào tháng 8 và Messi có thể sẽ rơi vào trạng thái "nhàn rỗi" vì không có trận đấu nào trong màu áo Miami suốt nửa đầu 2027.

Thủ quân tuyển Argentina thường xuyên bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho đội bóng quê hương. Năm 2017, anh từng chia sẻ mong muốn được trở lại Newell's vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp.

"Tôi đã nói nhiều lần rằng giấc mơ của mình là được chơi cho Newell’s, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi đắn đo một phần là vì tình hình hiện tại của đất nước", Messi từng nói trên báo Tây Ban Nha Marca, đề cập đến những vấn đề an ninh và xã hội bất ổn ở quê nhà. "Tôi đã có gia đình và các con luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi muốn chúng được lớn lên ở một nơi yên bình và có một cuộc sống an toàn".

Năm 2018, trên kênh truyền hình Argentina El Trece, Messi một lần nữa nói về ước nguyện này khi tuyên bố: "Nếu trở lại quê nhà, tôi sẽ không chơi cho bất kỳ đội bóng nào khác ngoài Newell's, tôi muốn làm điều đó trong ít nhất nửa năm".

Ngôi sao sinh năm 1987 luôn giữ mối liên kết đặc biệt với đội bóng cũ. Đáng nhớ nhất là vào năm 2020, chỉ vài ngày sau sự ra đi của Diego Maradona, anh đã chủ động để lộ áo đấu của Newell's khi ăn mừng bàn thắng ghi được cho Barca trước Osasuna ở La Liga, như một cách tri ân huyền thoại quá cố.

Messi (khoanh vàng) lúc 8 tuổi, trong đội hình trẻ của Newell’s Old Boys.

Kể từ khi cập bến Miami vào hè 2023, Messi đã ghi được 77 bàn sau 88 trận. Tại Mỹ, anh đã cùng CLB áo hồng phấn chinh phục MLS Cup 2025, Supporters’ Shield 2024 và Leagues Cup 2023.

Sau khi rời quê nhà vào 2000, Messi đã sống hơn hai thập kỷ tại Barcelona, nơi anh giành 10 chức vô địch La Liga và 4 danh hiệu Champions League trong màu áo Barca. Dù thường xuyên có những tin đồn về việc trở lại đội sân Camp Nou, nhưng Chủ tịch Joan Laporta hồi tháng 11 năm ngoái đã mô tả viễn cảnh này là "phi thực tế".

Về phía Newell’s, đội bóng này đang đứng cuối bảng A giải VĐQG Argentina sau 3 vòng đấu của mùa 2026, khi mới chỉ giành vỏn vẹn một điểm. Mùa trước, đội bóng có biệt danh "La Lepra" này cũng kết thúc ở vị trí cuối bảng.

Messi đã cùng Argentina vô địch World Cup 2022. Xét ở thời điểm đăng quang trên đất Qatar, không có cầu thủ nào trong đội hình xuất phát của "La Albiceleste" thi đấu tại giải nội địa, sau khi Enzo Fernandez chuyển từ River Plate sang châu Âu vào mùa hè năm đó.

Hoàng Thông