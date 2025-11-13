Đội bóng bí ẩn nhất thế giới được quản lý bằng blockchain

CLB Noname tới từ Zamora, đang thi đấu tại giải nghiệp dư Tây Ban Nha, phát hành cổ phần bằng công nghệ blockchain và cho phép CĐV quyết định mọi vấn đề liên quan tới đội.

Được thành lập vào 2023, CLB Noname muốn củng cố mối liên kết giữa CĐV và đội bóng theo hướng mở và dân chủ hóa. Trong đó, CĐV có thể lên tiếng và bỏ phiếu cho các vấn đề như logo, trang phục... và được mua cổ phần dưới dạng công nghệ blockchain.

"Chúng tôi chia cổ phần làm 10 gói, phát hành qua trang web", Phó Chủ tịch Daniel Gago giải thích. "Tới nay, gói đầu tiên đã được phát hành và các gói còn lại sẽ sớm được bán. Nó sẽ cấu thành quyền sở hữu CLB. Mục tiêu là để càng nhiều CĐV tham gia sở hữu càng tốt, trao cho họ vai trò lớn hơn trong các quyết định chiến lược".

CLB Noname ở giải nghiệp dư Tây Ban Nha. Ảnh: Marca

Noname hiện đang chơi mùa thứ ba ở giải nghiệp dư Castile & Leon. Mùa trước, màu áo của CLB được quyết định qua cuộc thăm dò trên mạng xã hội X. Những người nắm giữ token của CLB thông qua gói cổ phần đầu tiên được phát hành cũng đã lựa chọn Joaquin Gago là Chủ tịch.

"Đây là một dự án ở giai đoạn đầu", Gago nói thêm. "Chúng tôi có một cái tên mà thực chất không phải là tên. Đây là biểu tượng mở, là quyết định chiến lược mà người nắm giữ có thể đưa ra để xây dựng bản sắc CLB".

Trang phục của Noname thú vị ở chỗ được thiết kế bởi một CĐV 8 tuổi, sau khi CLB phát động cuộc thi trên mạng xã hội. "Thiết kế của bé gái được AI chạy lại để tinh chỉnh, sau đó trở thành áo sân khách của đội", Noname giải thích. Logo của CLB là một dấu "?".

Noname khởi đầu mùa này chật vật, vừa thoát khỏi khu vực xuống hạng nhờ chiến thắng cuối tuần qua. "Mục tiêu ngắn hạn của chúng tôi là thoát khỏi giải đấu nghiệp dư để lên cấp độ chuyên nghiệp", Gago chia sẻ về tham vọng của CLB. "Chúng tôi sẽ cố gắng lên giải hạng Ba Tây Ban Nha càng sớm càng tốt".

CLB hiện chơi ở mặt sân cỏ nhân tạo với vé vào cửa miễn phí. Đội tiếp cận và thu hút CĐV bằng các chiến dịch quảng bá trên mạng xã hội. Họ đã phát các trận đấu trên ứng dụng livestream Twich trong các trận sân khách. "Một số người lớn tuổi nói họ đã xem và điều đó thực sự hiệu quả", Gago phấn khích.

Đội trưởng Sergio Garcia đi bóng trong một trận đấu của FC Noname. Ảnh: Marca

Đội trưởng của Noname là Sergio Garcia, người từng chơi hơn 300 trận tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Anh từng chơi cho một số CLB như Real Oviedo, Real Aviles và Salamanca và thậm chí đã ra mắt La Liga trong màu áo Real Valladolid. Garcia cũng là cựu tuyển thủ U19 Tây Ban Nha. Cầu thủ 36 tuổi là nhân tố chủ chốt giúp Noname được thăng hạng với 76 bàn sau 58 trận ở giải đấu nghiệp dư tỉnh Zamora.