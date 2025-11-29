Đội bóng Argentina bị phạt nặng vì quay lưng chào nhà vô địch

LĐBĐ Argentina (AFA) vừa ra án kỷ luật Estudiantes de La Plata vì quay lưng khi xếp hàng vinh danh Rosario Central, đội vừa nhận danh hiệu vô địch quốc nội mùa chính quy 2025 đầy tranh cãi.

Ngày 20/11, giải VĐQG Argentina, do AFA tổ chức thông qua pháp nhân Liga Profesional de Futbol, bất ngờ trao tặng danh hiệu Campeon de Liga - tức nhà vô địch của mùa giải chính quy, cho Rosario Central của ngôi sao Angel Di Maria.

Bốn ngày sau, khi Rosario tiếp Estudiantes trên sân nhà Gigante de Arroyito, 11 cầu thủ xuất phát đội khách cùng xếp hàng quay lưng lúc các cầu thủ chủ nhà tiến ra sân từ đường hầm, biểu thị hành động phản đối quyết định của AFA.

Cầu thủ Estudiantes de la Plata quay lưng với nhà vô địch Rosario Central Cầu thủ Estudiantes de la Plata quay lưng với nhà vô địch Rosario Central ngày 24/11.

Trước đó, Estudiantes là đội phản ứng kịch liệt nhất, không công nhận danh hiệu được phong của Rosario. Đội bóng đến từ thành phố La Plata cho rằng AFA ưu ái đối thủ và danh hiệu Campeon de Liga mới toanh này không hề được thông qua trong bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào, chưa kể mùa giải vẫn chưa kết thúc.

Những phản ứng đó cộng thêm màn quay lưng trong nghi thức chào đón nhà vô địch khiến Estudiantes bị phạt nặng. Theo thông báo của AFA hôm qua 27/11, Chủ tịch Estudiantes, cựu danh thủ Juan Sebastian Veron bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 6 tháng. Những cầu thủ tham gia hành động quay lưng cũng bị treo giò hai trận ở giải VĐQG, không áp dụng cho các trận play-off.

Vì thế, toàn bộ đội hình chính của Estudiantes sẽ bị phạt gồm: Nestor Fernando Muslera Micol, Roman Agustin Gomez, Santiago Misael Nunez, Tiago Asael Palacios, Facundo Hernan Farias, Leandro Martin Gonzalez Pirez, Santiago Daniel Arzamendia, Edwuin Stiven Cetre Angulo, Lucas Ezequiel Piovi, Cristian Nicolas Medina và Mikel Jesus Amondarain.

Riêng đội trưởng Misael Nunez còn bị tước quyền đeo băng thủ quân trong ba tháng tại mọi đội hình chính thức của CLB. Ngoài ra, Estudiantes còn phải nộp tiền phạt vì "hành vi xúc phạm, vi phạm nguyên tắc fair-play và làm biến tướng nghi thức xếp hàng chào đón nhà vô địch", theo điều 12 Bộ luật Kỷ luật AFA. Mức phạt sẽ có hiệu lực từ đầu 2026 để không ảnh hưởng đến mùa 2025 đang diễn ra.

Ngay sau thông báo, hàng loạt cáo buộc và bằng chứng được đưa ra để chống lại AFA. Liên đoàn này bị cho cố tình giả mạo tài liệu và các quy định để xử phạt Estudiantes. Trên X, luật sư chuyên về luật thể thao của Argentina Marcelo Bee Sellares cho rằng về mặt pháp lý, không có bất kỳ quy định nào, dù trong nội quy giải chuyên nghiệp, nội quy chung AFA hay nội quy giải đấu, bắt buộc một đội bóng phải xếp hàng chào đón đội vô địch.

"Xếp hàng nghênh đón nhà vô địch chỉ là nghi thức tự nguyện, được thực hiện một cách không thường xuyên và hoàn toàn không mang tính bắt buộc", vị luật sư này viết trên X. Theo Sellares, đó cũng không phải là nghĩa vụ theo quy định, nên Estudiantes không có nghĩa vụ pháp lý phải xếp hàng chào đón Rosario Central, ngoài những cân nhắc mang tính thể thao, thể chế hay biểu tượng.

Các cầu thủ Estudiantes quay lưng khi đội trưởng Di Maria dẫn các cầu thủ Rosario Central ra sân hôm 24/11. Ảnh chụp màn hình

Truyền thông Argentina cho rằng nhiều bản tin chính thức của AFA - vốn được dẫn chứng để làm cơ sở pháp lý bắt buộc Estudiantes phải xếp hàng - được cho là có dấu hiệu làm giả, được tạo ra vội vàng, tùy tiện ngay khi trận Rosario - Estudiantes đang diễn ra, hòng tạo cảm giác những văn bản này đã tồn tại từ đầu năm 2025.

Cùng thời điểm, hàng loạt CLB ở giải hạng Nhì Argentina đồng loạt đăng các bài viết gần như giống nhau và cùng thời điểm để kết tội báo chí và "các thế lực bên ngoài" đang tiến hành chiến dịch bôi nhọ chủ tịch AFA Claudio Tapia, liên quan đến vụ giả mạo tài liệu. Truyền thông Argentina tin rằng nội dung các bài đăng này là do AI viết.

Mùa 2025 hiện tại của giải VĐQG Argentina diễn ra từ đầu đến cuối năm, được chia thành hai phần (hai giải đấu) là Torneo Apertura và Torneo Clausura, mỗi giải đấu lại chia thành những giai đoạn nhỏ. Giai đoạn đầu của mỗi giải, 30 đội được bốc thăm chia thành hai bảng 15 đội và đá vòng tròn một lượt trong bảng. Ngoài ra, mỗi đội sẽ đá thêm hai trận liên khu: một trận derby với kình địch cố định ở bảng kia và một trận với đối thủ được bốc thăm. 8 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào vòng 1/8.

Mỗi giải Apertura và Clausura chọn ra nhà vô địch tương ứng. Ở Apertura mùa này, đội vô địch là Platense sau khi đánh bại Huracan 1-0 ở chung kết. Ở Clausura hiện tại, vòng 1/8 vừa khép lại. Trận Rosario và Estudiantes thuộc vòng 1/8 Clausura và đội bóng của Di Maria bị loại sau khi thua 0-1.

Điều này có nghĩa, Rosario cả mùa không vô địch danh hiệu nào dựa trên thể thức từ đầu của giải VĐQG. Nhưng AFA xét bảng điểm tổng dựa trên thành tích khi thi đấu ở giai đoạn đầu của Apertura và Clausura (tức đá vòng tròn một lượt và thêm hai trận liên khu) để phong danh hiệu cho Rosario.

Không chỉ Estudiantes, chủ tịch các CLB River Plate và Independiente của Argentina cũng lên tiếng phản đối, không thừa nhận danh hiệu của Rosario.

Hoàng Thông tổng hợp